.
,

События недели


0

Сегодня, 11:37
 Количество просмотров: 38
    

События недели

Ангарский «Ермак» на своей площадке обыграл команду из Харбина «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» в рамках чемпионата ВХЛ со счётом 4:3.

События недели

В музее часов появился аудиогид на четырёх языках: русском, английском, немецком, французском. Авторы текстов – педагоги и ученики школы № 27, известной в городе и области как «старейшая языковая». Стоимость экскурсии с таким гидом – 150 рублей.

События недели

После 14 лет побратимства отношения нашего города с японским городом Комацу будут наконец оформлены официально. По этому случаю в ДК «Нефтехимик» прошёл День японской культуры, которая обогатила нашу провинциальную жизнь кимоно, суши и настольной игрой риичи-маджонг.

События недели

24 октября в Иркутске открылась Агропромышленная неделя. Наш город на ней представляли: САРСЕНБАЕВ, ШАРПИНСКАЯ, «Лактовит», «Каравай», «Агрико», «Кедровит», «Академия на грядках» и сельхозкооператив «Феникс».
Выставка собрала рекордное число покупателей, поскольку стала самой известной ярмаркой, гарантирующей не только невиданный ассортимент и качество, но и цены ниже, чем в магазинах.

События недели

24 октября, в 16.30, произошёл пожар в одном из боксов ГСК «Турист». 46-летний владелец гаража был обнаружен мёртвым.
Дым, валящий из-под ворот, заметил сторож кооператива. В обычном гаражном боксе 6 на 4 метра хозяин подрабатывал ремонтом автомобилей.
В пьянстве замечен не был, да и следов распития спиртных напитков на месте происшествия не обнаружено. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил использования электроприборов.
Проще говоря, мужчина лёг поспать на диване в техэтаже и не заметил, как край одеяла попал в обогреватель.

События недели

35-летняя ангарчанка, привезённая в АПЦ по «скорой помощи» на 37-й неделе беременности, потеряла ребёнка. Следственный комитет проводит проверку по данному факту. Подробности http://angvremya.ru
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан насильник из Усолья
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Все новости категории

Спортивные новости
Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме
Большой лёд
Ермак-Ценг Тоу, 2:0 в нашу пользу
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
КВАРТАЛ 80,
178,179.
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Школьницу придавило на корте
Ликвидировали на месте
Смерть в гараже
Все новости категории

Общество
Большая Ангарская
События недели
Как дела?
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Статей за Октябрь 2017 (205)
Статей за Сентябрь 2017 (237)
Статей за Август 2017 (296)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru