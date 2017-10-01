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Большая Ангарская


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Сегодня, 11:41
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Экономьте вместе с любимой газетой

Большая Ангарская
Газета «Время» - Большая Ангарская Энциклопедия.
13 500 номеров - и все об Ангарске.

Жизнь щедра на подарки. Недавно один товарищ, любитель книг, собирающий дома полноценную библиотеку, наткнулся на объявление о продаже 30 томов Большой Советской Энциклопедии за 5 тысяч рублей. До этого её, конечно, тоже продавали, но в разы дороже, доходило до 60 тысяч!

Его не остановило, что за книгами пришлось ехать в Иркутск. Потому что что такое 5 тысяч? Купить жене одно платье, которое она наденет за год один раз. А потом ещё выкладывай пять!

А что такое энциклопедия? Это всё! Когда не знаешь где – смотри там. (Можно, конечно, и в Интернете, но он зависим от электричества в доме, оплаты счетов, исправности техники.)

Что особенного сделали люди, которые собирали энциклопедию в течение 64 лет - с 1926 по 1990-й? Почему даже в век компьютерных технологий их продукт, мешающий делать в доме евроремонт, не вывозят вместе со строительным мусором, а продают и покупают? Потому что это комплект фактов, который уже не перепишешь.

Уверена, что им было так же сложно, как и нам, пишущим из года в год Большую Ангарскую Энциклопедию – газету «Время». В Большой Советской об Ангарске ровно 39 строк. В Большой Ангарской о нём 13 500 номеров. Уверена, что хотя бы об одном члене вашей семьи за 65 лет наша газета хоть раз написала.

А сколько пользы от нахождения в доме нашей газеты! Не можете выбрать лучшую школу для ребёнка? Берите подшивку за последние пару лет, листайте и смотрите, чьи выпускники сдавали ЕГЭ на 100 баллов, побеждали в олимпиадах. Собираетесь на приём к депутату? Поднимите из газеты его предвыборные обещания, возьмите с собой и спросите: когда ждать? Год пролетел незаметно? Перелистайте годовую подшивку, вспомните, сколько произошло событий, вновь переживите каждое – не пустой был год!

Это только с сайта статью можно стереть, как будто ее и не было. А газета есть, она материальна, не вырубишь. И, возможно, только то, что записано на ее страницах и будут знать потомки.

Мы не продаём историю Ангарска ни за 5, ни за 20 тысяч рублей. Всего за 500. Раз в полгода. Другими словами - за 6 килограммов яблок. Или килограмм сыра. Колбасы. Бутылку водки. Три шампуня. За 80 рублей в месяц. А номеров газеты в месяц придёт 12. А за полгода – 72.
Создатели Большой Советской сейчас в гробу перевернулись от того, как низко мы ценим свой труд. Время оценит по заслугам «Время».

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА


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