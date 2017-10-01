Пикет у роддома

Пикет у роддомаАнгарчанки нашли крайнего28 октября в 13 часов возле стен перинатального центра прошёл пикет против действий руководства АПЦ. Собравшиеся ангарчанки требовали Министерство здравоохранения Иркутской области обратить внимание на то, что происходит в роддоме. Повод – недавняя внутриутробная гибель ребёнка.Напомним, трагедия произошла вечером 18 октября. В приёмный покой роддома на «скорой» доставили 35-летнюю Анастасию на 37-ой неделе беременности. У женщины были сильные боли в животе и рвота. Несколько часов она провела в приёмном покое. Дежурный врач Наталья ДЕМИДОВИЧ, недавно получившая высшую категорию, предположила, что у поступившей прободная язва. Поэтому экстренное кесарево сечение делать не стали – ждали врачей из МСЧ 36. Решились оперировать только тогда, когда УЗИ показало, что в пуповине нет сердцебиения. Плод умер, захлебнувшись кровью матери от разрыва матки. Саму Анастасию чудом спасли – она потеряла три литра крови. Удалось хирургам и сохранить женщине матку. Сейчас по данному факту ангарский Следственный комитет проводит доследственную проверку. Внутренне расследование проходит и в самом роддоме. По нашим данным, на понедельник, 30 октября, назначено совещание представителей Министерства здравоохранения, с главным экспертом регионального Минздрава по вопросам акушерства и гинекологии Натальей ПРОТОПОВОЙ, с руководством ангарского перинатального центра.На пикет возле АПЦ было заявлено 15 человек. Примерно столько и собралось. Это женщины, недовольные работой перинатального центра. Каждая со своей историей.- Я рожала 2,5 месяца назад. Роды были тяжёлые. При этом врачи не делали мне кесарево, я 26 часов провела в схватках в безводный период – ждали, пока рожу сама. В итоге, когда всё-таки решились на кесарево, во время операции занесли инфекцию. После родов я ещё две недели провела в хирургии – пришлось заново вскрывать швы и прочищать рану. Девочка у меня родилась с желтушкой. Это не страшно, таких детей просто помещают под лампы. Но мою Вику проглядели, в итоге у неё случился тепловой удар, а на лёгком появилось пятнышко. Оперировала меня Наталья Демидович, - рассказывает свою историю Светлана НАУМОВИЧ, она, как и все, пришла на пикет поддержать Анастасию, претензии к руководству роддома до этого не высказывала, говорит, было не до того.Екатерина ЧЕРКАШИНА рожала здесь пять лет назад, винит врачей в том, что её дочь сейчас инвалид:- У меня были очень тяжёлые роды, долго ждали, пока рожу сама, не решались делать кесарево. Всё разрешилось, как я думала, хорошо, родила сама, нас выписали. Но через 4 месяца выяснилось, что у ребёнка серьёзные повреждения. В итоге она не ходит, поставили ДЦП.Елена ГРАЦИНСКАЯ, председатель общественной спортивной организации инвалидов «ИнваТурСпорт» тоже встала в ряд пикетчиков:- Из-за врачебных ошибок, халатности, рождается очень высокий процент инвалидов, в том числе с диагнозом ДЦП. Это надо прекратить.Были и те, кто к работе перинатального центра претензий не имеет – пришли поддержать Анастасию. Самой женщины не было, в этот день она хоронила своего неродившегося ребёнка.Информация о том, что ангарчанки выходят на пикет, появилась спустя неделю после трагедии. Кто именно его организует, стало известно только в день пикета, 28 октября. Юлия БУКРЕЙ – личность в городе не особо известная. Мы, журналисты, знаем её как руководителя общественной организации «Благо». Чем именно занимается «Благо», кому помогает и за что борется, не понятно. Так же Юлия выступала в качестве активиста Общероссийского народного фронта при проверке качества ремонта городских дорог. А в августе этого года она, опять же, как активист ОНФ, инициировала и лично провела проверку в стенах АПЦ. Из доклада по итогам стало ясно, что девушку возмутили плохо просушенные, влажные бахилы в женской консультации и то, что опрошенным ею женщинам навязывают услуги частных страховых компаний. Причём полных данных исследования в общий доступ предоставлено не было. А о том, что в перинатальном центре идёт проверка, не было известно даже его руководству. Не говоря уже о том, что сама проверяющая не является специалистом ни в строительстве дорог, ни в медицине.- Я здесь как женщина, мать двоих детей, неравнодушная ангарчанка, - представилась Юлия. – Мы хотим, чтобы на ситуацию в ангарском роддоме обратили внимание. Я считаю, что это система, которая даёт сбой. Никого из врачей мы не обвиняем, на это есть следственные органы. Но я считаю, что за всё отвечает главный врач.Юлия рассказала, что к участию в пикете через группу в социальных сетях приглашала всех неравнодушных, кто хочет поддержать Анастасию. Плакаты в руки митингующим Юлия Букрей раздавала сама – написанные одной рукой призывы отстранить от должности и призвать к ответу главного врача АПЦ Наталью БРЕУС, а также «»Кто следующий?», «Роды не русская рулетка», «Ярошенко (министр здравоохранения Иркутской области, - прим. автора) проснись» и другие. Фамилии Демидович не было на плакатах. При том, что фамилия эта активно муссируется в средствах массовой информации и в Интернете уже несколько дней. То есть известна и не скрывается. Из всех более или менее сформулированных требований – только отстранить от работы главного врача.Ангарчане помнят, что это уже не первый случай гибели в нашем роддоме. Самый громкий был в 2015 году – истекла кровью 29-летняя Елена ВИТЮГОВА. После родов у неё произошёл разрыв шейки матки с переходом в тело матки. Врачи, на родах была Ольга ЧИСТЯКОВА, а когда началось кровотечение, всё та же Наталья Демидович, не сумели правильно диагностировать пациентку. Через несколько часов она скончалась.Никто из тех, кто был ответственен за смерть пациентки, тогда работы не лишился. Сняли с должности только главного врача центра Наталью Бреус. В её кресло сел Артём ВЫГУЗОВ. После этого в роддоме случилось ещё четыре (!) смерти.Вывод из этого только один – смахнуть главного и посадить на его место другого, при этом оставив на своих местах тех, кто действительно виноват, недостаточно. Трагедии будут повторяться одна за другой, пока люди, не могущие верно и, главное, вовремя, поставить диагноз, будут продолжать вести приём экстренных пациенток, стоять у хирургического стола. Наш источник в перинатальном центре, по понятным причинам пожелавший остаться анонимным, рассказал, какие настроения среди сотрудников роддома:- Это однозначно врачебная ошибка. Коллектив роддома сейчас переживает, что ответственность за эту ошибку ляжет на главного врача, а виновные снова останутся на своих местах.Очевидно, что пикет, организованный под благовидной причиной «поддержать женщину, потерявшую так и неродившееся дитя», мотивы на самом деле имеет другие. Те, для кого Наталья Бреус – кость в горле, умело использовали трагедию несчастной матери, чтобы разыграть свою карту и снова сместить с должности главного врача АПЦ, не тронув при этом других врачей. Сама Анастасия, кстати, призналась нашей газете, что не винит ни руководство перинатального центра, ни врачей, проводивших операцию и реанимационные действия:- Мне важно, чтобы были отстранены от работы те, кто действительно виноват. Кто не сумел определить у меня разрыв матки. Не хочу, чтобы подобное повторилось с кем-то другим.Юлия БУКРЕЙ, организатор митинга, глава общественной организации "Благо", активистка ОНФОльга КНЯЗЕВАФото Николая СТЕРНИНА