Выучить на пешехода

Школа находится на перекрестке улиц Крупской и 40 лет Октября, ее ученикам ежедневно приходится переходить дорогу и пользоваться общественным транспортом. Поэтому уроки безопасности дорожного движения стали здесь традиционными и обязательными. В течение дня ученики всех классов смотрели видеоролики, рисовали плакаты, обсуждали правила дорожного движения. Тех, кто передвигался по коридорам с нарушением «скоростного режима», останавливали дежурные и выписывали «протокол нарушения».Более 200 писем с обращениями к водителям быть внимательными на дороге написали в тот день ребята, а после уроков совместно с сотрудниками ГИБДД раздали их водителям около школы. ГИБДД надеется, что проведя такой день, школьники будут грамотными пешеходами, а в будущем и водителями.