.
,

Выучить на пешехода


0

Сегодня, 09:52
 Количество просмотров: 28
    

Единый день безопасности дорожного движения прошел в школе № 38.

Выучить на пешехода
Берегите себя. И детей тому же учите.

Школа находится на перекрестке улиц Крупской и 40 лет Октября, ее ученикам ежедневно приходится переходить дорогу и пользоваться общественным транспортом. Поэтому уроки безопасности дорожного движения стали здесь традиционными и обязательными. В течение дня ученики всех классов смотрели видеоролики, рисовали плакаты, обсуждали правила дорожного движения. Тех, кто передвигался по коридорам с нарушением «скоростного режима», останавливали дежурные и выписывали «протокол нарушения».
Более 200 писем с обращениями к водителям быть внимательными на дороге написали в тот день ребята, а после уроков совместно с сотрудниками ГИБДД раздали их водителям около школы. ГИБДД надеется, что проведя такой день, школьники будут грамотными пешеходами, а в будущем и водителями.

Елена РУССКИХ,
фото пресс-службы ОГИБДД УМВД России
по Ангарскому городскому округу
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан насильник из Усолья
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Все новости категории

Спортивные новости
Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме
Большой лёд
Ермак-Ценг Тоу, 2:0 в нашу пользу
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
КВАРТАЛ 80,
178,179.
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Заплатили за работу
Обед спас
Бывшие друзья
Все новости категории

Общество
Срочно меняйте!
Выучить на пешехода
Пикет у роддома
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Статей за Октябрь 2017 (214)
Статей за Сентябрь 2017 (237)
Статей за Август 2017 (296)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru