Срочно меняйте!

В Ангарске инвалиды первой группы, дети-инвалиды и сопровождающие их в общественном транспорте ездят по разным социальным проездным билетам – у каждого свой.



Правительство Иркутской области своим постановлением от 1 сентября 2017 года № 573-пп внесло изменения: теперь сопровождающие инвалида первой группы, ребенка-инвалида должны ездить по единому социальному проездному билету. При этом поменять старый проездной на новый нужно срочно.

По информации управления соцзащиты населения по Ангарскому району, новые проездные билеты начнут действовать с 1 ноября 2017 года. Сопровождающим необходимо до 30 октября 2017 года обратиться с заявлением в многофункциональный центр. При себе иметь: старый билет единого социального проездного билета, паспорт, документ, подтверждающий льготу, распоряжение о назначении ЕСПБ.



Ольга КРАСНОВА