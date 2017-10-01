Срочно меняйте!

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В Ангарске инвалиды первой группы, дети-инвалиды и сопровождающие их в общественном транспорте ездят по разным социальным проездным билетам – у каждого свой.

Правительство Иркутской области своим постановлением от 1 сентября 2017 года № 573-пп внесло изменения: теперь сопровождающие инвалида первой группы, ребенка-инвалида должны ездить по единому социальному проездному билету. При этом поменять старый проездной на новый нужно срочно.
По информации управления соцзащиты населения по Ангарскому району, новые проездные билеты начнут действовать с 1 ноября 2017 года. Сопровождающим необходимо до 30 октября 2017 года обратиться с заявлением в многофункциональный центр. При себе иметь: старый билет единого социального проездного билета, паспорт, документ, подтверждающий льготу, распоряжение о назначении ЕСПБ.

Ольга КРАСНОВА
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