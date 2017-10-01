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Пикет у роддома


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Сегодня, 15:47
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Пикет у роддома

Днем 28 октября у Ангарского перинатального центра состоялся пикет, т.е. собралась группа людей для выражения протеста против работы АПЦ. Поводом стала внутриутробная гибель ребёнка, случившаяся в этом учреждении на прошлой неделе.

Напомним: трагедия произошла вечером 18 октября. В приёмный покой роддома на «скорой» доставили 35-летнюю Анастасию на 37-й неделе беременности с сильными болями в животе и рвотой. Дежурный врач Наталья ДЕМИДОВИЧ предположила, что у поступившей прободная язва, поэтому экстренное кесарево сечение делать не стали – ждали врачей из МСЧ-36. Решились оперировать только тогда, когда УЗИ показало, что в пуповине нет сердцебиения. Оказалось, это разрыв матки: у женщины после внематочной беременности на ней был шов. Плод умер внутриутробно, захлебнувшись кровью матери. Саму Анастасию чудом спасли – она потеряла три литра крови. К счастью, врачам удалось сохранить женщине способность к деторождению. Сейчас по данному факту ангарский следственный комитет проводит доследственную проверку. Внутреннее расследование проходит и в самом роддоме. Ситуацией плотно занимается и Министерство здравоохранения, главный эксперт регионального Минздрава по вопросам акушерства и гинекологии Наталья ПРОТОПОПОВА (кстати сказать, недавно подтвердившая врачу Демидович высшую категорию).
На пикет было заявлено 15 человек. Пришло не больше, хотя объявление с предложением поддержать Анастасию было размещено в соцсетях. У каждой из участниц пикета, похоже, была своя история.

- Я рожала здесь 2,5 месяца назад. Роды были тяжёлые. При этом врачи не делали мне кесарево, я 26 часов провела в схватках в безводный период – ждали, пока рожу сама. Когда всё-таки решились на кесарево, во время операции занесли инфекцию. После родов я ещё две недели провела в хирургии, пришлось заново вскрывать швы и прочищать рану. Девочка у меня родилась с желтушкой. Это не страшно, таких детей просто помещают под лампы. Но мою Вику проглядели, и у неё случился тепловой удар, а на лёгком появилось пятнышко. Оперировала меня Наталья Демидович, - рассказывает журналистам Светлана НАУМОВИЧ.

Екатерина ЧЕРКАШИНА рожала в АПЦ пять лет назад. Она винит врачей в том, что её дочь сейчас инвалид:
- У меня были очень тяжёлые роды, долго ждали, пока рожу сама, не решались делать кесарево. Всё разрешилось, как я думала, хорошо, родила сама, нас выписали. Но через 4 месяца выяснилось, что у ребёнка серьёзные повреждения. В итоге она не ходит, поставили ДЦП.
Елена ГРАЦИНСКАЯ, председатель общественной спортивной организации инвалидов «ИнваТурСпорт», тоже встала в ряд пикетчиков.
- Из-за врачебных ошибок, халатности, у нас рождается очень высокий процент инвалидов, в том числе с диагнозом ДЦП. Это надо прекратить!
Самой Анастасии на пикете не было, в этот день она хоронила своего неродившегося сына.

Пикет организовала Юлия БУКРЕЙ, представляющаяся журналистам руководителем общественной организации «Благо». Чем именно занимается «Благо», общественности неизвестно. Также Юлия выступала в качестве активиста Общероссийского народного фронта при проверке качества ремонта городских дорог. А в августе этого года она как активист ОНФ инициировала и лично провела проверку в стенах АПЦ, обнаружив плохо просушенные, влажные бахилы в женской консультации и заинтересованность врачей в услугах частных страховых компаний.

- Я здесь как женщина, мать двоих детей, неравнодушная ангарчанка, - представилась нынче Букрей. - Мы хотим, чтобы на ситуацию в ангарском роддоме обратили внимание. Я считаю, что эта система, которая даёт сбой. Никого из врачей мы не обвиняем, на это есть следственные органы. Но я считаю, что за всё отвечает главный врач.

На плакатах, которые Букрей раздала участникам пикета, написанные одной рукой призывы отстранить от должности и призвать к ответу главного врача АПЦ Наталью БРЕУС. Фамилии врача Демидович, принимавшей Анастасию и не сумевшую поставить правильный диагноз, на них не было, зато была точная дата увольнения Бреус.

Это не первый случай гибели в нашем роддоме. Самый громкий был в 2015 году, тогда там после родов истекла кровью 29-летняя Елена ВИТЮГОВА. Врачи, среди которых была та же Наталья Демидович, не сумели правильно диагностировать пациентку, пока ею не занялась Бреус. Увы, слишком поздно. Бреус уволили, а в кресло главврача сел Артём ВЫГУЗОВ, не имевший опыта экстренной гинекологии и акушерства. После этого в центре случились ещё четыре (!) смерти. В 2016 году Наталья Бреус вернулась в АПЦ на место главного врача.

Наш анонимный источник в перинатальном центре признался:
- В центре все понимают, что это однозначно врачебная ошибка, но кого за нее накажут - большой вопрос. Между прочим, дело о смерти Витюговой до суда так и не дошло, врачи, работавшие тогда с женщиной, продолжают работать. А что делать, если больше просто некому? Все стараются уйти в частные фирмы, там и заработок намного выше, и работать легче, дежурств нет, и ответственности практически никакой.

Накануне пикета стало известно, что отработав практически сутки, придя домой скоропостижно скончалась 51-летний врач АПЦ Оксана КИВЛЕВА. Очевидно, что врачи и пациенты государственных медицинских учреждений плывут в одной лодке, которая тонет.

Мама погибшего ребенка, давшая интервью нашей газете («В» от 19 октября) призналась:
- Мне важно, чтобы были отстранены от работы именно те, кто действительно виноват. Кто не сумел определить у меня разрыв матки. Не хочу, чтобы подобное повторилось с кем-то другим.

Пикет у роддома

Пикет у роддома

Пикет у роддома
Организатор пикета быстро нашла виновных в произошедшей в центре трагедии, о чем и сообщила общественности с помощью плакатов.

Пикет у роддома

Пикет у роддома


Ольга КНЯЗЕВА,
фото Николая СТЕРНИНА
Сегодня, 19:17 - StephenBoync написал(а):
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