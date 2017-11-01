Пешехода должно быть видно

Елена РУССКИХ,

фото пресс-службы ОГИБДД УМВД России по Ангарскому

городскому округу

Разъяснить сверстникам и взрослым необходимость использования в темное время суток светоотражающих элементов взялись юные инспектора движения школ № 7 и 24 совместно с сотрудниками Госавтоинспекции. Для этого ребята изготовили специальные листовки, которые раздали не только пешеходам, но и водителям.- призналась Анна, которая является не только водителем, но и мамой двоих детей.Кстати сказать: учеников школы № 7 очень удивило большое количество пешеходов, которые во время проведения мероприятия, не смущаясь сотрудников ГИБДД и ребят, переходили проезжую часть в неустановленном месте, тогда как в 50 метрах находится пешеходный переход. За время проведения мероприятия ребята раздали более 150 листовок, а пешеходы, нарушившие правила дорожного движения, были привлечены к административной ответственности.