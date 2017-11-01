.
,

Пешехода должно быть видно


0

Сегодня, 10:35
 Количество просмотров: 63
    

Осенью и зимой световой день короткий, водителям порой сложно заметить пешеходов, переходящих в темноте проезжую часть.

Пешехода должно быть видно
За время проведения мероприятия ребята раздали более 150 листовок.

Разъяснить сверстникам и взрослым необходимость использования в темное время суток светоотражающих элементов взялись юные инспектора движения школ № 7 и 24 совместно с сотрудниками Госавтоинспекции. Для этого ребята изготовили специальные листовки, которые раздали не только пешеходам, но и водителям.

- Автомобили в темное время суток включают фары, чтобы пешеходы их увидели. А вот для водителя пешеход ночью, одетый во все темное, порою оказывается невидимкой! - призналась Анна, которая является не только водителем, но и мамой двоих детей.

Кстати сказать: учеников школы № 7 очень удивило большое количество пешеходов, которые во время проведения мероприятия, не смущаясь сотрудников ГИБДД и ребят, переходили проезжую часть в неустановленном месте, тогда как в 50 метрах находится пешеходный переход. За время проведения мероприятия ребята раздали более 150 листовок, а пешеходы, нарушившие правила дорожного движения, были привлечены к административной ответственности.

Елена РУССКИХ,
фото пресс-службы ОГИБДД УМВД России по Ангарскому
городскому округу
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержан насильник из Усолья
Разбойное нападение на офис микрозаймов в Ангарске
Из Иркутска до Аляски на катамаране
Все новости категории

Спортивные новости
Удар по правилам
Ермак-КРС Хэйлунцзян, 4:3, победа в овертайме
Большой лёд
Все новости категории

Реклама

________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
КВАРТАЛ 80,
178,179.
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Дело труба
За кражу нефтепродуктов-3 года
Заплатили за работу
Все новости категории

Общество
Упал, реанимация, суд
Рисунки трех юных ангарчан победили в конкурсе
3000 первоклассников получили удостоверения юных пешеходов
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Статей за Ноябрь 2017 (15)
Статей за Октябрь 2017 (215)
Статей за Сентябрь 2017 (237)
Статей за Август 2017 (296)
Статей за Июль 2017 (312)
Статей за Июнь 2017 (324)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru