Что будет?

1 НОЯБРЯ, СРЕДА
Начинает работу выставка вышивки Миры ФУНТИКОВОЙ
, Дворец ветеранов «Победа», вход свободный.12.00
– встреча творческой молодежи с членом Союза писателей России Александром ЛАПТЕВЫМ из Иркутска, по скайпу, библиотека № 6 (8 мрн, дом 8), вход свободный.16.00
– интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди образовательных учреждений, посвященная Дню народного единства, ДК «Энергетик», вход свободный.
8.00-17.00
2 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
– «прямая линия» Росреестра по вопросам регистрации арестов на объекты недвижимости, тел. 8(3952) 450-135 и 8(3952) 450-360.13.00
– заседание клуба «Помоги себе сам» на тему «Эго – причина обострения всех травм», ДК «Современник», малый зал, вход свободный.13.00-15.00
– ярмарка образовательных услуг для старшеклассников, молодёжный центр «Лифт» (212 кв-л, дом 15), вход свободный.15.00
– встреча по скайпу с иркутским поэтом Андреем МИРОШНИКОВЫМ для молодёжи, библиотека № 6 (8 мрн, дом 8), вход свободный.16.00
– оздоровительный концерт-лекция «Искусство с пользой для здоровья», исполнитель – музыкальный терапевт Елисей, Дворец ветеранов «Победа», вход свободный.2-5 ноября
– ярмарка недвижимости, Иркутск, Сиб-экспоцентр (ул. Байкальская, 253а), тел. 8(3952)35-29-00.
3 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА10.00
- Большой этнографический диктант, читальный зал ЦГБ (17 мрн, дом 4), педколледж (61 кв-л, дом 1), вход свободный.17.00
– международная акция «Ночь искусств», музей часов, музей минералов. Торжественное открытие выставки «Осень-2017», выставочный зал на ул. Глинки.
4 НОЯБРЯ, СУББОТА
Начинает работу выставка денежных купюр и монет из коллекции Фёдора АВРАМЕНКО,
Дворец ветеранов «Победа», вход свободный.15.00
– праздник национальных культур «В единстве наша сила!», ДК «Нефтехимик».17.00
– матч «Ермак» - «Саров» (г. Саров), Дворец спорта «Ермак».
15.00
5 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
– юбилейный концерт большого детского хора Иркутской области «Самоцветы Сибири» в рамках творческой смены «Хоровая ассамблея-2017», ДК «Нефтехимик», вход свободный.
12.00
6 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
– презентация книги «Весёлые синички» ангарчанки Людмилы ЗЫРЯНОВОЙ с иллюстрациями ангарских детей, ДК «Нефтехимик», театральный зал, вход свободный.17.00
– спектакль театра «Чудак» «Обломов. DS: Totus», ДК «Нефтехимик», комната № 11.18.30
– концерт «Золотые хиты 70-х, 80-х», при участии ангарской музыкальной группы «Счастливый случай» (руководитель Владимир ВОЯКИН), ДК «Нефтехимик».19.00
– матч «Ермак» - «Дизель» (г. Пенза), Дворец спорта «Ермак».