Что будет?

1 НОЯБРЯ, СРЕДА



2 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

3 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

4 НОЯБРЯ, СУББОТА



5 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ



6 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Начинает работу, Дворец ветеранов «Победа», вход свободный.– встреча творческой молодежи с членом Союза писателей России Александром ЛАПТЕВЫМ из Иркутска, по скайпу, библиотека № 6 (8 мрн, дом 8), вход свободный.– интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди образовательных учреждений, посвященная Дню народного единства, ДК «Энергетик», вход свободный.– «прямая линия» Росреестра по вопросам регистрации арестов на объекты недвижимости, тел. 8(3952) 450-135 и 8(3952) 450-360.– заседание клуба «Помоги себе сам» на тему «Эго – причина обострения всех травм», ДК «Современник», малый зал, вход свободный.– ярмарка образовательных услуг для старшеклассников, молодёжный центр «Лифт» (212 кв-л, дом 15), вход свободный.– встреча по скайпу с иркутским поэтом Андреем МИРОШНИКОВЫМ для молодёжи, библиотека № 6 (8 мрн, дом 8), вход свободный.– оздоровительный концерт-лекция «Искусство с пользой для здоровья», исполнитель – музыкальный терапевт Елисей, Дворец ветеранов «Победа», вход свободный.– ярмарка недвижимости, Иркутск, Сиб-экспоцентр (ул. Байкальская, 253а), тел. 8(3952)35-29-00.- Большой этнографический диктант, читальный зал ЦГБ (17 мрн, дом 4), педколледж (61 кв-л, дом 1), вход свободный.– международная акция «Ночь искусств», музей часов, музей минералов. Торжественное открытие выставки «Осень-2017», выставочный зал на ул. Глинки.Начинает работуДворец ветеранов «Победа», вход свободный.– праздник национальных культур «В единстве наша сила!», ДК «Нефтехимик».– матч «Ермак» - «Саров» (г. Саров), Дворец спорта «Ермак».– юбилейный концерт большого детского хора Иркутской области «Самоцветы Сибири» в рамках творческой смены «Хоровая ассамблея-2017», ДК «Нефтехимик», вход свободный.– презентация книги «Весёлые синички» ангарчанки Людмилы ЗЫРЯНОВОЙ с иллюстрациями ангарских детей, ДК «Нефтехимик», театральный зал, вход свободный.– спектакль театра «Чудак» «Обломов. DS: Totus», ДК «Нефтехимик», комната № 11.– концерт «Золотые хиты 70-х, 80-х», при участии ангарской музыкальной группы «Счастливый случай» (руководитель Владимир ВОЯКИН), ДК «Нефтехимик».– матч «Ермак» - «Дизель» (г. Пенза), Дворец спорта «Ермак».