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Что будет?


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Сегодня, 11:02
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1 НОЯБРЯ, СРЕДА

Начинает работу выставка вышивки Миры ФУНТИКОВОЙ, Дворец ветеранов «Победа», вход свободный.

12.00 – встреча творческой молодежи с членом Союза писателей России Александром ЛАПТЕВЫМ из Иркутска, по скайпу, библиотека № 6 (8 мрн, дом 8), вход свободный.

16.00 – интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди образовательных учреждений, посвященная Дню народного единства, ДК «Энергетик», вход свободный.

2 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

8.00-17.00 – «прямая линия» Росреестра по вопросам регистрации арестов на объекты недвижимости, тел. 8(3952) 450-135 и 8(3952) 450-360.

13.00 – заседание клуба «Помоги себе сам» на тему «Эго – причина обострения всех травм», ДК «Современник», малый зал, вход свободный.

13.00-15.00 – ярмарка образовательных услуг для старшеклассников, молодёжный центр «Лифт» (212 кв-л, дом 15), вход свободный.

15.00 – встреча по скайпу с иркутским поэтом Андреем МИРОШНИКОВЫМ для молодёжи, библиотека № 6 (8 мрн, дом 8), вход свободный.

16.00 – оздоровительный концерт-лекция «Искусство с пользой для здоровья», исполнитель – музыкальный терапевт Елисей, Дворец ветеранов «Победа», вход свободный.

2-5 ноября – ярмарка недвижимости, Иркутск, Сиб-экспоцентр (ул. Байкальская, 253а), тел. 8(3952)35-29-00.

3 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

10.00 - Большой этнографический диктант, читальный зал ЦГБ (17 мрн, дом 4), педколледж (61 кв-л, дом 1), вход свободный.

17.00 – международная акция «Ночь искусств», музей часов, музей минералов. Торжественное открытие выставки «Осень-2017», выставочный зал на ул. Глинки.

4 НОЯБРЯ, СУББОТА

Начинает работу выставка денежных купюр и монет из коллекции Фёдора АВРАМЕНКО, Дворец ветеранов «Победа», вход свободный.

15.00 – праздник национальных культур «В единстве наша сила!», ДК «Нефтехимик».

17.00 – матч «Ермак» - «Саров» (г. Саров), Дворец спорта «Ермак».

5 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

15.00 – юбилейный концерт большого детского хора Иркутской области «Самоцветы Сибири» в рамках творческой смены «Хоровая ассамблея-2017», ДК «Нефтехимик», вход свободный.

6 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

12.00 – презентация книги «Весёлые синички» ангарчанки Людмилы ЗЫРЯНОВОЙ с иллюстрациями ангарских детей, ДК «Нефтехимик», театральный зал, вход свободный.

17.00 – спектакль театра «Чудак» «Обломов. DS: Totus», ДК «Нефтехимик», комната № 11.

18.30 – концерт «Золотые хиты 70-х, 80-х», при участии ангарской музыкальной группы «Счастливый случай» (руководитель Владимир ВОЯКИН), ДК «Нефтехимик».

19.00 – матч «Ермак» - «Дизель» (г. Пенза), Дворец спорта «Ермак».
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