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ОДНА НАДЕЖДА


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Сегодня, 12:05
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За чей счёт живёт Ангарск

Администрация АГО выставила проект прогноза социально-экономического развития Ангарского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Прогноз – документ крайне важный, именно на его основе закладываются деньги по всем муниципальным программам. Итак, что же, по мнению чиновников, нас ждёт в ближайшем будущем? И можем ли мы это будущее изменить?

ОДНА НАДЕЖДА
Построенное так густо в Ангарске новое жильё ещё нужно продать.
Фото Николая СТЕРНИНА


Главная и, пожалуй, единственная сфера, которая действительно успешно работает в нашем городе – это производство нефтепродуктов и продукции химической промышленности. Здесь ожидается увеличение доходов, рост объёмов и прочее. А если учесть, что основная доля прибыли (87,3%) в нашем районе получается именно от этого вида производства, отпадают всякие дискуссии о том, что является движущей силой для нашей экономики. Город живёт за счёт АНХК, так было и так есть. Всё остальное – лишь следствие её работы здесь.

По всем остальным сферам, к сожалению, никакого роста не ожидается и прогнозируется некоторый спад. Даже в строительстве жилья. В пояснительной записке к прогнозу так прямо и говорится: «В 2019 и 2020 годах планируется значительное снижение ввода жилья, так как возникнет необходимость реализации ранее построенного».

Говорят, что в своём развитии территории надо опираться на малый бизнес. И вроде бы общая цифра выглядит неплохо: в 2017 году количество малых предприятий выросло на 32,1% и составляет 3777 единиц. Вот только львиная доля этих предприятий крайне неустойчива, потому что ничего самостоятельно не производит, а занимается торговлей, оптовой и розничной. А чтобы успешно торговать, нужны платёжеспособные покупатели. Как раз с этим в АГО намечаются серьёзные проблемы.

Среднесписочная численность работающих граждан в нашем городе ежегодно снижается, и в дальнейшем эта тенденция только продолжится. К сожалению, те, кто может и хочет работать, хорошие специалисты и талантливые молодые люди, предпочитают жить и работать в более крупных городах. До 2020 года по прогнозу мы потеряем ещё 1426 человек и население АГО составит 236 806 человек. Количество работающих граждан уже в этом году сократится на 1,5 тысячи человек. В прогнозе честно заявляется, что рост средней заработной платы связан не с тем, что люди реально начнут получать больше. Просто общий фонд делится на меньшее количество человек, отсюда и приемлемые цифры (в 2017 году средняя зарплата составляет 34428 рублей, а к 2020 году она вырастет до 40134 рублей). То есть средний градус температуры по больнице повышается только потому, что больных становится меньше. В то же время доля населения с доходами ниже прожиточного минимума немного вырастет, но, согласно прогнозу, всего на 0,1%.

Что же предлагается делать ангарчанам, не занятым работой в нефтеперерабатывающей отрасли? Выход один: барахтаться самостоятельно. Объём инвестиций в основной капитал по сравнению с прошлым годом упал на 22%. Несмотря на это, в прогнозе ожидается рост, причём до 2020 года аж на 50%! На чём основывается подобный оптимизм – непонятно, тем более что «основным источником финансирования в основной капитал крупных и средних предприятий будут служить по-прежнему их собственные средства». Возможно, и здесь на общую статистику повлияет АНХК, которая, несомненно, свои средства в себя вкладывает. Найдутся ли «собственные средства» у более мелких участников рынка – большой вопрос. Если работающих сейчас предпринимателей не будут кошмарить, заставляя по нескольку раз переделывать вывески, они, возможно, смогут потратить эти деньги с большей пользой. Давно ведь уже сказано: не можешь помочь, хотя бы не мешай.

Анастасия КУРМАЗОВА
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