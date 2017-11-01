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Три миллиона рублей получила Иркутская область


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Сегодня, 12:32
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Три миллиона рублей получила Иркутская область

Три миллиона рублей поступят в Иркутскую область из федерального бюджета в рамках нового культурного проекта «Театры - детям». Проект направлен на поддержку и развитие театров для детей и юношества. Получателями субсидии в нашем регионе станут Иркутский областной театр кукол «Аистенок» и Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова. Деньги будут направлены на улучшение материально-технического оснащения, новые постановки и гастрольную деятельность по стране.

- В Приангарье работают два государственных театра, чья деятельность направлена именно на детскую и юношескую аудиторию. Они получат одинаковое финансирование. Средства федерального бюджета уже распределены по субъектам. Областной бюджет обеспечит софинансирование. В данное время проходит процедура заключения соглашений с Министерством культуры России, – пояснила Ольга Стасюлевич.

Проект «Театры – детям» стал новым этапом большой программы поддержки театральной деятельности в России. Федеральными субсидиями будет охвачен 151 детский театр в 73 регионах страны. В 2017 году уже реализуется проект «Театры малых городов», цель которого - развитие муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек. Федеральную субсидию в общем размере 16,7 млн рублей получили четыре профессиональных репертуарных театра Иркутской области. Это государственный областной Черемховский драматический театр имени В.П. Гуркина и три муниципальных – Братский театр кукол «Тирлямы», Братский драматический театр и Усть-Илимский театр драмы и комедии.

irkobl.ru
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