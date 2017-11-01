3000 первоклассников получили удостоверения юных пешеходов

На постоянно основе проходят классные часы по правилам дорожного движения, школьники пишут сочинения на тему безопасности, проводятся открытые уроки, ежедневные минутки, беседы инспекторов ГИБДД с детьми и их родителями.В рамках проведения «Декады дорожной безопасности детей» сотрудники ангарского ГИБДД, совместно с социальным учреждением «Гармония» провели профилактическую акцию «Посвящение первоклассников в пешеходы».Целью акции – напомнить первоклассникам о безопасном поведении на проезжей части, правилах перехода дороги и передвижения в транспортном средстве.Помощь полицейским оказали школьные отряды ЮИД. Ребята подготовили увлекательную сказочную историю, повествующую о важности знания и соблюдения правил дорожного движения. Для закрепления полученных знаний и умений инспекторы провели конкурсы и викторины, а также продемонстрировали мультипликационные фильмы.В конце мероприятия, после клятвы детей, не нарушать Правила дорожного движения, им вручили, первое в их жизни удостоверение Юных пешеходов. В нём изложены напоминания и подсказки детям о том, как вести себя на проезжей части.В результате состоявшихся мероприятий более 3000 первоклассников получили удостоверения.