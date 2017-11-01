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3000 первоклассников получили удостоверения юных пешеходов


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Сегодня, 12:42
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3000 первоклассников получили удостоверения юных пешеходов

3000 первоклассников получили удостоверения юных пешеходов

Безопасность несовершеннолетних участников дорожного движения и в первую очередь маленьких пешеходов – одно из приоритетных направлений деятельности как Госавтоинспекции, так и Управления Образования.

На постоянно основе проходят классные часы по правилам дорожного движения, школьники пишут сочинения на тему безопасности, проводятся открытые уроки, ежедневные минутки, беседы инспекторов ГИБДД с детьми и их родителями.

В рамках проведения «Декады дорожной безопасности детей» сотрудники ангарского ГИБДД, совместно с социальным учреждением «Гармония» провели профилактическую акцию «Посвящение первоклассников в пешеходы».

Целью акции – напомнить первоклассникам о безопасном поведении на проезжей части, правилах перехода дороги и передвижения в транспортном средстве.

Помощь полицейским оказали школьные отряды ЮИД. Ребята подготовили увлекательную сказочную историю, повествующую о важности знания и соблюдения правил дорожного движения. Для закрепления полученных знаний и умений инспекторы провели конкурсы и викторины, а также продемонстрировали мультипликационные фильмы.

В конце мероприятия, после клятвы детей, не нарушать Правила дорожного движения, им вручили, первое в их жизни удостоверение Юных пешеходов. В нём изложены напоминания и подсказки детям о том, как вести себя на проезжей части.

В результате состоявшихся мероприятий более 3000 первоклассников получили удостоверения.

Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Ангарскому городскому округу
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