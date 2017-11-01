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Рисунки трех юных ангарчан победили в конкурсе


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Сегодня, 12:56
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Рисунки трех юных ангарчан победили в конкурсе

Лучшие детские рисунки районного этапа конкурса «Мои родители работают в полиции» выбрали в Управлении МВД России по Ангарскому городскому округу.

Ребята в возрасте от 4 до 14 лет в виде рисунков на бумаге рассказывали о том, какими они видят профессиональное кредо своих родителей - правоохранителей. Проведение творческого соревнования приурочено к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел.

Рисунки трех юных ангарчан победили в конкурсе

Рисунки трех юных ангарчан победили в конкурсе

Компетентное жюри из числа сотрудников служб и подразделений УМВД, а также члена Общественного совета при ангарском полицейском ведомстве Людмилы Чуриловой и представителя ветеранской организации Виктора Баринкова определило победителей первого этапа конкурса.

В итоге были выбраны три лучшие работы, покорившие жюри фантазией и художественным восприятием мира начинающих художников: 10-летней Варвары Кузнецовой, 14-летней Анастасии Тришкиной и коллективная работа 14-летнего Данила и 3-летней Варвары Фокиных. Творческие проекты данных ребят представят Управление МВД России по Ангарскому городскому округу в региональном туре конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции».

Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу
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