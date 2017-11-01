Рисунки трех юных ангарчан победили в конкурсе

Ребята в возрасте от 4 до 14 лет в виде рисунков на бумаге рассказывали о том, какими они видят профессиональное кредо своих родителей - правоохранителей. Проведение творческого соревнования приурочено к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел.Компетентное жюри из числа сотрудников служб и подразделений УМВД, а также члена Общественного совета при ангарском полицейском ведомстве Людмилы Чуриловой и представителя ветеранской организации Виктора Баринкова определило победителей первого этапа конкурса.В итоге были выбраны три лучшие работы, покорившие жюри фантазией и художественным восприятием мира начинающих художников:Творческие проекты данных ребят представят Управление МВД России по Ангарскому городскому округу в региональном туре конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции».