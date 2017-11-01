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Упал, реанимация, суд


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Братский городской суд обязал собственников недостроенного Дворца пионеров выплатить 200 тысяч рублей пострадавшему на объекте 16-летнему подростку, сообщает 1 ноября портал «Город» со ссылкой на пресс-службу суда.

16-летний подросток упал с высоты в недостроенном Дворце пионеров в апреле 2017 года, он был доставлен в реанимацию.

Иск о компенсации морального вреда в суд был подан прокурором города и частично был удовлетворён на заседании 27 октября. С двух собственников взыскано 200 тысяч рублей.

Как говорится в сообщении, решение в суда не вступило в законную силу, в течение месяца оно может быть обжаловано.
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