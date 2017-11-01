Наградили медалью «За спасение погибающих на водах»

- вспоминает Валя Усова. –Решительность и бесстрашие хрупкой девочки поразили даже взрослых. Несмотря на перенесённую операцию на сердце, рискуя собственной жизнью, Валя по берегу спустилась в реку по грудь в ледяную воду, подтянула к себе мальчика и вытолкнула его на лёд у берега, а затем спаслась сама. Самостоятельно маленький Артём идти не мог, поэтому Валентина взяла его на руки и понесла к бегущей навстречу маме малыша. Девочка до сих пор не может сдержать слёз от пережитых волнений.Владимир, отец Валентины, рассказал, что старается прививать своим детям неравнодушие и стремление помогать друг другу. У Вали пять братьев, и любой из них, уверена она, поступил бы так же.За проявленные смелость, отвагу и самоотверженность начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов вручил Валентине Усовой ведомственную награду – медаль «За спасение погибающих на водах».