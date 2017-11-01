ЗА КАПРЕМОНТ ОТВЕТИШЬ

В четверг, 2 ноября, в Ангарск, на капитально отремонтированный дом № 12 квартала 84, приезжал лично руководитель Фонда капитального ремонта Иркутской области Денис БЫКОВ.Представитель стройконтроля (слева) и подрядчик (в центре) в присутствии жильцов отчитывались за негативные последствия капремонта в доме № 12 квартала 84 перед директором фонда капремонта Денисом БЫКОВЫМ (справа).
Фото Николая СТЕРНИНА
Он на месте разбирался с чрезвычайным происшествием: после капитального ремонта в доме случилось замыкание электропроводки, в результате которого в нескольких квартирах сгорели электроприборы.
Увидев в нём спасителя, жильцы озвучили и другие проблемы, которые возникли именно после капитального ремонта.
За всё происшедшее прямо во дворе дома в присутствии жильцов ответ перед руководителем фонда держали представитель строительного контроля Владислав ЧЕРЕПАНОВ и директор подрядной организации «Торгово-строительная компания «Сибирь» Дмитрий ГЕРАСИМЧУК.
Что говорили, чем оправдались и как планируют устранять недоделки, читайте в четверговом выпуске нашей газеты.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА