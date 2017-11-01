СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Фото пресс-службы ОГИБДД УМВД России по АГО

Прокурорская проверка выявила под Ангарском несколько несанкционированных свалок. Самая большая из них – почти 3 тысячи квадратных метров, использовалась как несанкционированный полигон ТБО. Некие "предприниматели" брали 700 рублей с машины. Свалке присвоен четвёртый класс опасности. Ущерб природе оценён в 12 миллионов рублей. Документы прокурорской проверки сейчас переданы в Следственный комитет. Вторая свалка расположена буквально в паре сотен метров о первой. Там больше 50 мешков с порошкообразным веществом серого цвета. Специалисты предполагают, что это шламы. Вещество может содержать частицы металлов. Что именно выбросили вблизи Ангары, насколько это опасно, и кто будет отвечать – предстоит выяснить правоохранительным органам. Подробности читайте в субботнем выпуске нашей газеты!История и судьбы» открылась в Художественном центре на ул. К. Маркса в преддверии 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Вадим ТОКАРЕВСКИЙ, директор багетной мастерской, представил на ней часть своей необычной коллекции, которую он начал собирать тогда, когда все начали Ленина снимать и выбрасывать. Сегодня в его собрании около 500 экспонатов, имеющих прямое отношение к советской власти и тем, кто её делал. Те, кто родились после перестройки, могут увидеть этих героев в лицо.Таким образом инспектора ГИБДД надеются объяснить детям, что дорога это всегда очень серьёзно, а автомобиль не игрушка и может задавить. На большом празднике в «Нефтехимике» школьникам сыграли сказку, провели викторину, организовали конкурсы, показали мультики – всё о правилах дорожного движения. Должны запомнить. Инспектора на это сильно надеются.Ведущие праздника сравнили её с открытием Колумбом Америки. Видимо, имели в виду её стоимость. Металлический каркас с плоской крышей, по виду сильно похожий на автобусную остановку, только очень большую, высокую и открытую всем ветрам, обошёлся бюджету в 8 миллионов рублей. Перед сценой установили два хлипких навесика с небольшим числом пластиковых, легко бьющихся кресел для зрителей. По сути это тест на любовь ангарчан к своему городу. Прежде стоявшие на аллее Любви скамейки и фонари очень скоро были сломаны, погнуты и разбиты.Первое из 639 проектов из 65 регионов России. Основной причиной победы руководитель «Лукоморья» Иван БУТЕНКО считает то, что парк «Лукоморье» существует всегда, а не только 10 дней проведения фестиваля. Теперь фестиваль «Лукоморье» попадёт в национальный календарь событий, который информационно и организационно поддерживают федеральное Министерство культуры и федеральное Агентство по туризму.Конечно, не ночь, а вечер, ну сегодня уже после семи ночь, поэтому пусть будет как бы ночь. Посмотреть в 4 телескопа пришли 800 ангарчан.