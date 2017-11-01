СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Ангарск зарастает мусором.
Прокурорская проверка выявила под Ангарском несколько несанкционированных свалок. Самая большая из них – почти 3 тысячи квадратных метров, использовалась как несанкционированный полигон ТБО. Некие "предприниматели" брали 700 рублей с машины. Свалке присвоен четвёртый класс опасности. Ущерб природе оценён в 12 миллионов рублей. Документы прокурорской проверки сейчас переданы в Следственный комитет. Вторая свалка расположена буквально в паре сотен метров о первой. Там больше 50 мешков с порошкообразным веществом серого цвета. Специалисты предполагают, что это шламы. Вещество может содержать частицы металлов. Что именно выбросили вблизи Ангары, насколько это опасно, и кто будет отвечать – предстоит выяснить правоохранительным органам. Подробности читайте в субботнем выпуске нашей газеты!Владимир ЛЕНИН во всех видах и формах - выставка «О прошлом для будущего.
История и судьбы» открылась в Художественном центре на ул. К. Маркса в преддверии 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Вадим ТОКАРЕВСКИЙ, директор багетной мастерской, представил на ней часть своей необычной коллекции, которую он начал собирать тогда, когда все начали Ленина снимать и выбрасывать. Сегодня в его собрании около 500 экспонатов, имеющих прямое отношение к советской власти и тем, кто её делал. Те, кто родились после перестройки, могут увидеть этих героев в лицо.
Фото пресс-службы ОГИБДД УМВД России по АГО3 тысячи нынешних первоклассников получили удостоверения юного пешехода в ходе традиционной акции «Посвящение первоклассников в пешеходы».
Таким образом инспектора ГИБДД надеются объяснить детям, что дорога это всегда очень серьёзно, а автомобиль не игрушка и может задавить. На большом празднике в «Нефтехимике» школьникам сыграли сказку, провели викторину, организовали конкурсы, показали мультики – всё о правилах дорожного движения. Должны запомнить. Инспектора на это сильно надеются.Открытие летней эстрады в парке им. 10-летия Ангарска.
Ведущие праздника сравнили её с открытием Колумбом Америки. Видимо, имели в виду её стоимость. Металлический каркас с плоской крышей, по виду сильно похожий на автобусную остановку, только очень большую, высокую и открытую всем ветрам, обошёлся бюджету в 8 миллионов рублей. Перед сценой установили два хлипких навесика с небольшим числом пластиковых, легко бьющихся кресел для зрителей. По сути это тест на любовь ангарчан к своему городу. Прежде стоявшие на аллее Любви скамейки и фонари очень скоро были сломаны, погнуты и разбиты. Во всероссийском конкурсе событийного туризма фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье» занял первое место.
Первое из 639 проектов из 65 регионов России. Основной причиной победы руководитель «Лукоморья» Иван БУТЕНКО считает то, что парк «Лукоморье» существует всегда, а не только 10 дней проведения фестиваля. Теперь фестиваль «Лукоморье» попадёт в национальный календарь событий, который информационно и организационно поддерживают федеральное Министерство культуры и федеральное Агентство по туризму. Ночь астрономии прошла в городе.
Конечно, не ночь, а вечер, ну сегодня уже после семи ночь, поэтому пусть будет как бы ночь. Посмотреть в 4 телескопа пришли 800 ангарчан.