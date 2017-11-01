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Что будет?


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Сегодня, 18:07
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7 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

10.00 – первый этап «Ярмарки добрых дел», обучение социальному проектированию, ресурсный центр (8 мрн, дом 8/8а, 3 этаж), тел. 51-77-51, лектор Елена ТВОРОГОВА.

8 НОЯБРЯ, СРЕДА

17.00 – танцевальный вечер для людей старшего и среднего возраста «Нам года не беда», ДК «Энергетик», вход свободный.

9 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

12.00-15.30 – открытая лекция «Вещи и права требования как объекты гражданских прав. Право на земельный участок и постройку на нём» (организатор – уполномоченный по защите прав предпринимателей), Иркутск, БГУ (ул. Ленина, 11, корпус 4, ауд.202), регистрация по тел. 8(3952) 48-85-35, 48-85-34.

13.00 – заседание клуба «Помоги себе сам» на тему «Прощение», ДК «Современник», малый зал, вход свободный.

17.00 – концерт вокального дуэта «Ностальжи» из Усолья-Сибирского, Дворец ветеранов «Победа».

10 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

9.00-18.00 – всероссийская акция Федеральной налоговой службы «День открытых дверей», посвящённая имущественным налогам физических лиц, ИФНС (7а мрн, дом 34), вход свободный.

12.00-17.00 – семинар-встреча для предпринимателей «Добросовестность как практический инструмент в бизнесе» (организатор – уполномоченный по защите прав предпринимателей), Иркутск, библиотека имени МОЛЧАНОВА-СИБИРСКОГО, зал № 204, регистрация по тел. 8 (3952)488-535.

11 НОЯБРЯ, СУББОТА

10.00-15.00 – всероссийская акция Федеральной налоговой службы «День открытых дверей», посвящённая имущественным налогам физических лиц, ИФНС (7а мрн, дом 34), вход свободный.

12.00 – первое занятие клуба биодинамического земледелия на тему «Введение в биодинамическое земледелие», ДК «Современник», малый зал, вход свободный.

12 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

10.00-12.00 – заседание клуба комнатных растений, ДК «Энергетик», вход свободный.
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