Что будет?

7 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

8 НОЯБРЯ, СРЕДА

9 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

10 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

11 НОЯБРЯ, СУББОТА



12 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

– первый этап «Ярмарки добрых дел», обучение социальному проектированию, ресурсный центр (8 мрн, дом 8/8а, 3 этаж), тел. 51-77-51, лектор Елена ТВОРОГОВА.танцевальный вечер для людей старшего и среднего возраста «Нам года не беда», ДК «Энергетик», вход свободный.– открытая лекция «Вещи и права требования как объекты гражданских прав. Право на земельный участок и постройку на нём» (организатор – уполномоченный по защите прав предпринимателей), Иркутск, БГУ (ул. Ленина, 11, корпус 4, ауд.202), регистрация по тел. 8(3952) 48-85-35, 48-85-34.– заседание клуба «Помоги себе сам» на тему «Прощение», ДК «Современник», малый зал, вход свободный.концерт вокального дуэта «Ностальжи» из Усолья-Сибирского, Дворец ветеранов «Победа».– всероссийская акция Федеральной налоговой службы «День открытых дверей», посвящённая имущественным налогам физических лиц, ИФНС (7а мрн, дом 34), вход свободный.– семинар-встреча для предпринимателей «Добросовестность как практический инструмент в бизнесе» (организатор – уполномоченный по защите прав предпринимателей), Иркутск, библиотека имени МОЛЧАНОВА-СИБИРСКОГО, зал № 204, регистрация по тел. 8 (3952)488-535.– всероссийская акция Федеральной налоговой службы «День открытых дверей», посвящённая имущественным налогам физических лиц, ИФНС (7а мрн, дом 34), вход свободный.– первое занятие клуба биодинамического земледелия на тему «Введение в биодинамическое земледелие», ДК «Современник», малый зал, вход свободный.– заседание клуба комнатных растений, ДК «Энергетик», вход свободный.