Повторить революцию не удалось

В субботу начали и в воскресенье продолжились обыски и задержания сторонников оппозиционного политика Вячеслава Мальцева, уехавшего за границу и распространившего видеоролики с призывом выйти 5 ноября на революцию. СМИ сообщают, что на Манежной площади в Москве были задержаны 86 человек. До этого прошли обыски в квартире активистки движения "Новая оппозиция" Ольги Романовой.

Полиция при поддержке ФСБ провела десятки обысков в Москве и Московской области. Полицейский портал, ОВД-инфо, сообщает, что задержания продолжились и на Манежной площади в Москве. Брали всех, кто появлялся на площади. По предварительным данным число задержанных по всей стране составило около 300 человека.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о приготовлении к организации массовых беспорядков (ст. 30, ст. 212 УК) и о подготовке к совершению террористического акта (ст. 30, ст. 205 УК) после попытки сторонниками Вячеслава Мальцева провести акцию «05.11.17» на Манежной площади. Об этом сообщает сотрудница правозащиты «Открытой России» Полина Немировская со ссылкой на адвоката Андрея Юмашева.