Авиакомпания «Ямал» встала в очередь на покупку МС-21

Авиакомпания "Ямал", являясь основным перевозчиком Ямало-Ненецкого автономного округа, встала в очередь на покупку МС-21 из Иркутска. Перевозчик не перестает развиваться, переходя на современные суда отечественного производства, отметил глава региона Дмитрий Кобылкин. Об этом сообщили в пресс-службе "Ямал".
Авиакомпания выходит на новые маршруты, учитывая запросы жителей, обоснованность рейсов. Кроме того, она формирует запрос на российские самолеты и продолжит это делать. Сейчас "Ямал" активно использует Sukhoi Superjet 100 и уже встал в очередь на пассажирский МС-21, рассказал Дмитрий Кобылкин.
Справка:МС-21 (магистральный самолет 21 века) – российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21-300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завершена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя два дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Летные испытания опытного экземпляра, первоначально намеченные на второй квартал 2016 года, были перенесены на 2017-й. Серийный выпуск новейшего российского лайнера МС-21, первый полет которого состоялся в Иркутске 28 мая, начнется в 2019 году. Корпорация "Иркут" планирует ежегодно производить по 70 таких лайнеров.
Проект первого российского ближне-среднемагистрального авиалайнера был запущен в 2007 году. На разработку потратили около 245 млрд рублей. Каталожная цена самолета составляет $91 млн. Длина машины – 42,2 метра. Высота – 11,5 метра. Размах крыла – 35,9 метров. Скорость – 870 км/час. Максимальная дальность полета – 6,4 км, пассажировместимость – до 211-ти человек. Поставки первых трех самолетов планируются в 2019 году. В Минпромторге рассчитывают продать до 2037 года более 1 тысячи МС-21.