Ангарчанин стал мастером спорта международного класса

Ангарчанин Артур Кайчук занимается авиамодельным спортом давно, более 20 лет. С 2012 года он включен в состав сборной команды России по авиамодельному спорту в классе – таймерные свободнолетающие модели.За 2016 год Артур Кайчук выиграл Кубок мира из 12 этапов и Кубок России из шести этапов. На чемпионате Европы в Сербии он победил в личном зачете и в составе команды занял второе и третье места. В 2013-2014 годах стал призером в составе команды на чемпионате мира и чемпионате Европы, чемпионом России и призером Кубка России.