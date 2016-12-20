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Ангарчанин стал мастером спорта международного класса


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20 декабря 2016
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Ангарчанин стал мастером спорта международного класса

Министерство спорта Российской Федерации присвоило спортивное звание «Мастер спорта России международного класса» спортсмену Иркутской области по авиамодельному спорту Артуру Кайчуку. Соответствующий приказ от 15 декабря 2016 года № 194 нг подписал министр спорта России Павел Колобков.

Ангарчанин Артур Кайчук занимается авиамодельным спортом давно, более 20 лет. С 2012 года он включен в состав сборной команды России по авиамодельному спорту в классе – таймерные свободнолетающие модели.

За 2016 год Артур Кайчук выиграл Кубок мира из 12 этапов и Кубок России из шести этапов. На чемпионате Европы в Сербии он победил в личном зачете и в составе команды занял второе и третье места. В 2013-2014 годах стал призером в составе команды на чемпионате мира и чемпионате Европы, чемпионом России и призером Кубка России.

Минспорта Иркутской области
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