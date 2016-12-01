Более 750 медалей в копилку Иркутской области

Более 750 медалей завоевали спортсмены Иркутской области на соревнованиях различного уровня
В 2016 году спортсмены Иркутской области завоевали 685
медалей на международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях. Еще 73
медали – 46 золотых, 17 серебряных и 10 бронзовых – выиграли спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.
Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник.«По состоянию на 19 декабря 2016 года командировано на межрегиональные, всероссийские и международные соревнования 1422 спортсмена. 348 медалей завоевано на первенствах и чемпионатах Сибирского федерального округа и 337 – на всероссийских и международных соревнованиях. На первенствах мира завоевано 23 медали, на первенствах Европы – 14, на кубках мира – 10, на кубках Европы – 8», -
рассказал Илья Резник.
В 2016 году бронзовую медаль на Олимпийских играх выиграла ангарчанка Екатерина Букина. Хоккейная команда «Байкал-Энергия» стала серебряным призером чемпионата России. Женская команда «Рекорд» стала победителям Кубка мира по хоккею с мячом среди женских коллективов в Швеции. Алексей Брянский в декабре на чемпионате мира по плаванию в канадском Виндзоре завоевал четыре золотые медали, победив в четырех эстафетах.
Как отметил министр спорта Иркутской области, хорошие результаты показали дзюдоисты, борцы, саночники, конькобежцы, стрелки, велосипедисты, тяжелоатлеты и другие. Так, Гусейн Гусейнов стал бронзовым призером первенства Европы по греко-римской борьбе. Василий Каверин завоевал серебряную медаль на первенстве Европы по боксу среди юношей 13-14 лет. Дина Дмитриева завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по спортивной аэробике. Агния Арбынова из поселка Усть-Ордынский заняла второе место на первенстве мира по шахматам среди школьников.
Успешно выступали на соревнованиях спортсмены с ограниченными возможностями. Екатерина Потапова и Арина Баранова вошли в состав паралимпийской сборной команды России и завоевали медали на Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских летних игр.
Легкоатлет Максим Куликов завоевал две золотые медали на чемпионате мира и три «золота» на чемпионате Европы. Мария Нечаева заняла первое место и установила мировой рекорд в прыжках с шестом на чемпионате мира по легкой атлетике среди глухих. Валерия Кладовикова стала дважды серебряным призером на чемпионате мира по пулевой стрельбе среди спортсменов с поражением слуха. Максим Герасимович занял второе место на чемпионате мира по греко-римской борьбе среди слабослышащих.
В Специальной Олимпиаде успешно в соревнованиях по горным лыжам выступили Артем Гельжинис, Виктория Найбич, Ирина Рудакова, в силовом троеборье – Татьяна Савченко, Сергей Смольников и Егор Митюков.
Источник: Минспорта Иркутской области