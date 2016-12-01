Уважаемые пользователи портала! Если Вы по каким то причинам утеряли свой пароль, то воспользуйтесь специальной формой для восстонавления доступа к акаунту. Также Вы можете зарегистрироваться на нашем портале.
,
Курс валют предоставлен сайтом kursvalut.com
.

Тренеры обучались в рамках проекта «На лыжи!»


0

Сегодня, 12:15
 Количество просмотров: 62
    

Тренеры обучались в рамках проекта «На лыжи!»
28 тренеров, работающих с группами начальной подготовки, из Иркутска, Ангарска, Братска, Байкальска, Шелехова и Шелеховского района, прошли курсы повышения квалификации в рамках проекта «На лыжи!». Соответствующие сертификаты участникам курсов вручили организаторы проекта.

Обучение проводили преподаватели Сибирского государственного университета физической культуры и спорта из Омска. За две недели на базе Училища олимпийского резерва в Ангарском городском округе участники курсов прослушали 108 часов лекционных и практических занятий по физиологии и психологии.

«Обучение тренеров – это одно из направлений проекта «На лыжи!». Очень важно, чтобы тренеры имели углубленные знания и передовые методики тренировок и применяли их на практике. Следующее направление проекта – это обеспечение спортсменов экипировкой и снаряжением. Мы уже получили часть экипировки, в скором времени проведем инвентаризацию и начнем выдавать костюмы, лыжи, палки, ботинки нашим ведущим спортсменам, таким как Надежда Шуняева и Евгений Иванченко», - рассказал президент Федерации лыжных гонок Иркутской области Александр Щербаков.

К сведению, «На лыжи!» - благотворительный проект, организаторами которого выступили En+ Group, компании РУСАЛ и Федерации лыжных гонок России. Проект «На лыжи!» запущен в трех регионах России – в Республике Хакасия, Красноярском крае и Иркутской области. Его задача – подготовить юных спортсменов от 10 до 16 лет для возможного попадания в сборную страны и участия в Олимпийских играх 2022 года. Для этого проектом предусмотрено не только проведение обучающих курсов для тренеров, но и обеспечение сборных команд трех регионов необходимым инвентарем и экипировкой, проведение соревнований.

Источник: Минспорта Иркутской области
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Пил, пью, буду пить...
Медведев призвал наказать продавцов боярышника
В Слюдянке задержана фура с контрафактным алкоголем
Все новости категории

Спортивные новости
Тренеры обучались в рамках проекта «На лыжи!»
Более 750 медалей в копилку Иркутской области
Ангарчанин стал мастером спорта международного класса
Все новости категории

Реклама


ВНИМАНИЕ!
ГАЗЕТА "ВРЕМЯ"
НАБИРАЕТ
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
МОЛОДЫХ
И ДЕРЗКИХ! ___________________________
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.
пос. Мегет,
30, 32, 34 мкр.
пос. Старица
тел. 52-29-55,
8-950-134-77-30
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
тел. 8-964-809-78-16 ___________________________
Продам дачу в Китое.
8соток.
Дом подходит
для зимнего проживания.
Ангарская прописка.
Тел. 8-904-155-97-71

Архив новостей

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Статей за Декабрь 2016 (299)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)
Статей за Август 2016 (457)
Статей за Июль 2016 (438)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru