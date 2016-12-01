Вошли в историю

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

Всего два матча за двадцать дней ноября и декабря могут выбить из привычной жизни любую команду! Установившийся в чемпионате игровой ритм изматывает хоккеистов основательно, но к нему привыкают, а появляющиеся между турами вот такие большие паузы выбивают из привычного игрового тонуса и становятся головной болью для тренеров, которым надо поддержать набранную игроками форму.Ангарчанам с соперником в первом матче очередной выездной серии, можно сказать, повезло. Невразумительно играющий в нынешнем сезоне «Южный Урал» после первых туров же основательно завяз в группе аутсайдеров, шансов выбраться из нее у него немного.Игра в Орске получилась скучной. Пожалуй, лишь в первом периоде соперники хоть в какой-то степени попытались навязать друг другу борьбу за инициативу. Голевых моментов было больше у ангарчан, но удачнее реализовывали свои шансы хозяева площадки, у которых дважды отличился Кирилл КРЕМЗЕР, в схожих ситуациях очень умело распорядившийся шайбой в гуще игроков на пятачке.Однако и гости забросили усилиями одного хоккеиста две шайбы в совершенно схожих игровых ситуациях, когда голевые передачи из-за ворот точными бросками завершал Илья ФЕДИН. Большую же часть игрового времени соперники катались по льду не спеша, остроты в атаках было немного. Временами казалось, что они участвуют в двусторонней тренировочной игре. Однако, как ни странно, именно игра в Орске, а значит, и «Ермак» войдут в историю высшей хоккейной лиги. Ведь именно в ней впервые за время проведения чемпионатов ВХЛ дополнительный четвертый период игрался в формате «три на три», что, однако, в этой встрече не сделало его более зрелищным – высоких скоростей, как можно было предположить, мы не увидели.Очевидно, нужно время, чтобы хоккеисты привыкли к такому простору на льду и научились использовать свои лучшие индивидуальные качества, а тренеры придумали для них тактические заготовки.На этот же раз хоккеисты играли очень осторожно, и только уже фирменный разворот на сто восемьдесят градусов Александра МАЙЕРА и его точная передача шайбы партнеру резко обострили ситуацию у ворот уральцев. Однажды после такого маневра наш нападающий уже забивал. И на этот раз он стал неожиданным для защитников, которые упустили из виду Сергея ОГОРОДНИКОВА, объехавшего их как стойки и без помех поразившего цель, – 3:2.Во вторник в Челябинске ангарская команда выглядела в матче с «Мечелом» уже совсем иначе и умело использовала несколько авантюрную игру хозяев льда в атаке, которые сразу же несколько самонадеянно пошли вперед большими силами. Минут пять игра вообще проходила без остановок, но при первом же остром атакующем ответе хоккеистов «Ермака» хозяева площадки нарушили правила и через восемь секунд получили первую шайбу в свои ворота.Чуть позже они прозевали острую контратаку гостей и оказались в сложном положении – 0:2. И хотя у челябинских хоккеистов было еще почти пятьдесят минут, чтобы отыграться, чувствовалось по всему, что ангарчане уже прочно держат нити игры в своих руках, что и подтвердили в заключительном игровом отрезке. Очень уверенная победа «Ермака» - 4:1.