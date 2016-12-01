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Отборочная пора


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Сегодня, 11:26
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В минувшие выходные дни в спортивном зале СДЮСШОР «Ермак» завершился еще один зональный турнир юных волейболистов, оспаривавших право продолжить борьбу на очередном этапе российского первенства.

На этот раз борьбу за две путевки на первенство СФО вместе с волейболистами Иркутска, Ангарска и Усолья-Сибирского, 2001-02 годов рождения, представлявшими Приангарье, вели и их сверстники из Забайкальского края, приехавшие в Ангарск в ранге серебряных призеров прошлогоднего российского первенства. Свой высокий статус волейболисты из Читы подтвердили более чем уверенно, победив во всех встречах и не проиграв ни одной партии. Более напряженной получилась борьба за второе место, дававшее право на поездку, претендовали на него юноши Иркутска и Ангарска. Напряженный и драматичный по сюжету поединок между ними завершился лишь в пятой партии, и ее выиграли ребята из областного центра. Команда СДЮСШОР «Ермак» замкнула тройку призеров.

А чуть ранее воспитанники этой ангарской школы были участниками зонального турнира российского первенства, которое проходило в Новосибирске и участие в котором приняли семь сильнейших юношеских команд, составленных из воспитанников спортивных школ Сибири и Дальнего Востока, 2000-01 годов рождения. Одержав три победы и столько же раз проиграв, ангарские волейболисты в итоге заняли четвертое место, опередив в турнирной таблице сверстников из Омска, Сахалина и Камчатки. А итоговую победу праздновали хозяева соревнований, кстати говоря, выступавшие на своем паркете с титулом победителей прошлогоднего первенства России по этому возрасту.

Зато в младших возрастных группах волейболисты «Ермака» уверенно преодолели первые отборочные этапы. Команда юношей 2004 года, выиграв домашний отборочный турнир, стала финалистом первенства СФО, которое сейчас проходит в Томске.

В начале следующего года в аналогичных соревнованиях примет участие и ангарская команда 2003 года, ставшая лучшей среди семи коллективов, принимавших участие в зональном отборочном турнире, который проходил в Ангарске.

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»
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