Отборочная пора

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

На этот раз борьбу за две путевки на первенство СФО вместе с волейболистами Иркутска, Ангарска и Усолья-Сибирского, 2001-02 годов рождения, представлявшими Приангарье, вели и их сверстники из Забайкальского края, приехавшие в Ангарск в ранге серебряных призеров прошлогоднего российского первенства. Свой высокий статус волейболисты из Читы подтвердили более чем уверенно, победив во всех встречах и не проиграв ни одной партии. Более напряженной получилась борьба за второе место, дававшее право на поездку, претендовали на него юноши Иркутска и Ангарска. Напряженный и драматичный по сюжету поединок между ними завершился лишь в пятой партии, и ее выиграли ребята из областного центра. Команда СДЮСШОР «Ермак» замкнула тройку призеров.А чуть ранее воспитанники этой ангарской школы были участниками зонального турнира российского первенства, которое проходило в Новосибирске и участие в котором приняли семь сильнейших юношеских команд, составленных из воспитанников спортивных школ Сибири и Дальнего Востока, 2000-01 годов рождения. Одержав три победы и столько же раз проиграв, ангарские волейболисты в итоге заняли четвертое место, опередив в турнирной таблице сверстников из Омска, Сахалина и Камчатки. А итоговую победу праздновали хозяева соревнований, кстати говоря, выступавшие на своем паркете с титулом победителей прошлогоднего первенства России по этому возрасту.Зато в младших возрастных группах волейболисты «Ермака» уверенно преодолели первые отборочные этапы. Команда юношей 2004 года, выиграв домашний отборочный турнир, стала финалистом первенства СФО, которое сейчас проходит в Томске.В начале следующего года в аналогичных соревнованиях примет участие и ангарская команда 2003 года, ставшая лучшей среди семи коллективов, принимавших участие в зональном отборочном турнире, который проходил в Ангарске.