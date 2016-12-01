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Завершая год


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Сегодня, 11:30
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Завершая год
Из этого железного захвата борца «Ермака» Романа КОСТИНА вырваться уже невозможно, и через секунду судья на ковре зафиксирует чистую победу ангарчанина.

Борцы греко-римского стиля нашей области традиционно завершают календарь уходящего года турниром, который принимает у себя Усолье-Сибирское, в спортивном зале «Химик».

На соревнования приехали около двухсот спортсменов не только из крупнейших областных муниципалитетов, но и из соседних регионов. Соревновались по трем возрастным группам. На открытии глава усольской городской администрации вручил удостоверение «Мастер спорта России» атлету Валентину БОБЫЛЕВУ.

Тем, кто в субботний день пришел к самому началу соревнований, чрезвычайно повезло – первые же мужские пары, выходившие на ковер №2, подарили им удивительно захватывающие схватки, судьбу которых решали и прекрасные технические приемы, и изматывающее атлетов противостояние, когда все решало одно-единственное очко!

Наш город на турнире представляли воспитанники школ «Ермак» и «Сибирь», добившиеся наибольшего успеха в возрастной группе кадетов. Золотые медали домой привезли Роман МАЛИЕНОК (50 кг), Андрей КОРОЛЕВ (54 кг) и Вадим СТЕПАНОВ (59 кг) из «Ермака». А также борец из школы «Сибирь» Никита ПЕРЕЛЫГИН (73 кг). В возрастной группе юношей, 2003 года рождения и младше, единственная награда высшего достоинства досталась воспитаннику «Сибири» Вячеславу ГАЛЬЦЕВУ.

В турнире мужчин четыре раза на верхнюю ступеньку призового пьедестала поднимались хозяева соревнований, собравшие сильную команду. В весовой категории до 85 килограммов выступал даже чемпион России, мастер спорта тридцатидвухлетний Игорь ЛУЗГИН.

На счету ангарчан в этой группе два «золота». В категории до 75 килограммов победил Александр КЛЕВАКИН («Сибирь»), в категории до 98 килограммов сильнейшим стал Роман КОСТИН из «Ермака». Кроме этих наград, ангарские борцы получили восемь серебряных и четыре бронзовые медали. Специальным призом «За волю к победе» были награждены Никита Перелыгин и Александр Клевакин.

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»
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