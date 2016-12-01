Бой с тенью

Шестеро из девяти ангарских ребят, принявших участие в чемпионате, стали призёрами.
Фото автора «Путь в тысячу ли начинается с одного шага», - именно этой китайской пословицы придерживаются воспитанники школы боевых искусств «Файтайгер», которые занимаются новым для нашего города видом спортивного ушу-таолу.
Таолу в дословном переводе означает «комплекс дорожек» - это соединение приёмов ушу в одиночном варианте, аналогичное бою с тенью. - Данное направление уже не первый год развивается в Иркутске, мы же только начинаем осваивать таолу. Пока занимается около 15 человек. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом,
- говорит тренер по ушу-таолу Ольга ЗЕМСКАЯ.
В минувшее воскресенье в Иркутске состоялись чемпионат и первенство Иркутской области по ушу, в котором приняли участие девять спортсменов из Ангарска. Шестеро из них стали призерами. В программе «Чанцюань 20 форм» 3-и места заняли Артём ГРЯЗНОВ, Роман ДУДАЕВ и Софья СУСЛОВА, в программе «Чанцюань 16 форм» медали высшей пробы завоевали Артём Грязнов и Софья Суслова, серебряными призёрами стали Роман Дудаев и Маргарита ДВОРЯНИНОВА, а бронзу получили Полина СУХАРЕВА и Дарья ФЛИЦЛЕР. Следует отметить, что данный чемпионат - это уже третье соревнование по таолу с начала 2016 года, в котором ангарчане принимают участие и неизменно возвращаются с медалями. - Ушу я занимаюсь с 6 лет. Таолу помогает мне и в повседневной жизни, и на танцах, которыми я занимаюсь уже пять лет. Дело в том, что на тренировке работают не только все группы мышц, но и мозги, учишься концентрироваться и держать равновесие,
– рассказывает Артем Грязнов.
Елена РУССКИХ