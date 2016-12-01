Бой с тенью

Шестеро из девяти ангарских ребят, принявших участие в чемпионате, стали призёрами.

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Елена РУССКИХ

Таолу в дословном переводе означает «комплекс дорожек» - это соединение приёмов ушу в одиночном варианте, аналогичное бою с тенью.- говорит тренер по ушу-таолу Ольга ЗЕМСКАЯ.В минувшее воскресенье в Иркутске состоялись чемпионат и первенство Иркутской области по ушу, в котором приняли участие девять спортсменов из Ангарска. Шестеро из них стали призерами. В программе «Чанцюань 20 форм» 3-и места заняли Артём ГРЯЗНОВ, Роман ДУДАЕВ и Софья СУСЛОВА, в программе «Чанцюань 16 форм» медали высшей пробы завоевали Артём Грязнов и Софья Суслова, серебряными призёрами стали Роман Дудаев и Маргарита ДВОРЯНИНОВА, а бронзу получили Полина СУХАРЕВА и Дарья ФЛИЦЛЕР. Следует отметить, что данный чемпионат - это уже третье соревнование по таолу с начала 2016 года, в котором ангарчане принимают участие и неизменно возвращаются с медалями.– рассказывает Артем Грязнов.