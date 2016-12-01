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Гонка за Луной


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Сегодня, 14:57
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Ночью на велосипеды сели 94 участника

Лес. Ночь. Снег. Лыжня. И по ней на всех парах несутся… велосипедисты. 17 декабря, с 8 до 10 часов вечера, на лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский» прошла пятая, ставшая уже традиционной ночная гонка молодой Луны.

Гонка за Луной
Молодёжь рвётся вперёд, с трудом сдерживая нетерпение перед стартом.
Фото автора


Это одно из самых зрелищных предновогодних соревнований, открывающих серию мероприятий Большого альпинистского марафона-2017, в числе которых лыжный марафон, триатлон, скайраннинг и гонки на МТБ-велосипедах.

Участие в регистрации приняло около сотни спортсменов и любителей велосипедного спорта из Ангарска, Иркутска, Братска и других городов. Как всегда, очень много участников из Иркутска. Похоже, что велошкола там развита сильнее, чем у нас. Не случайно победитель всех прошлогодних гонок молодой Луны Александр УЛИТИН именно из Иркутска. Он снова участвует под номером 20. Много юниоров из велошкол Ангарска и Усолья.

Пока люди ожидают сигнала к началу соревнований, в темноте над их головами медленно, как в фантастических фильмах, кружат радиоуправляемые квадрокоптеры. Позже с их помощью многие увидят всё происходящее в соцсетях, как если бы присутствовали здесь сами. Пока всё идет традиционно: Дед Мороз со Снегурочкой благословляют участников перед стартом. Разве что народу, кажется, больше, чем в прошлые годы.

Звучит громкое «Поехали!», и 94 участника старше 14 лет срываются с места. Проехать им предстоит разные дистанции. Мужчинам 32,5 километра - это 13 кругов по 2,5 километра с набором высоты 60 метров на круге. Женщинам предстоит дистанция 22,5 км - девять кругов по 2,5 км с набором высоты 60 метров на круге. Преодолеть нужно участок, проходящий по ярко освещенной лыжной трассе ЛБК, и 600 метров, освещать которые будут сами гонщики при помощи велофонарей.

Особых правил у веломарафона нет. Нужны только велосипед и желание участвовать. Поэтому и экипировка у участников самая разная. Есть навороченные горные велосипеды и велосипеды с колесами низкого давления. А есть и самые обычные, прогулочные. Наличие переднего осветительного оборудования и велошлема обязательно для безопасности. К ноге (или педали) каждого участника прикреплен специальный чип, который упрощает для судейства электронное считывание пройденных кругов.

- Пей! Пей! Ну что такое, каждый год одно и то же! – охрипшими на воздухе голосами кричат иркутяне Юрий и Ольга ЧЕРНЫХ, подбадривая сына Яна, который проносится мимо. Они приезжают на ночную гонку болеть за сына уже пятый раз. И очень переживают, что сын забывает пить воду, чтобы горло не пересыхало. Остальные болельщики по краям трассы тоже улюлюкают, подбадривая «своих» и «чужих» участников. Несмотря на позднее время, некоторые пришли даже с маленькими детьми.

На первом и втором круге ночные гонщики рьяно крутят педали, но позже задор у многих заметно падает. Ведь это невероятно сложно - ехать на велосипедах по снегу. Он разбивается сотнями колёс в кашу. Особенно трудно на подъемах, которых тут хватает. Кто-то буксует, чуть не падая, другие спускаются с велосипеда и «под уздцы» ведут его в гору. Хорошо еще, погода нынче отличная, всего минус 11. А вот в 2012 году гонка прошла при температуре минус 30! С дистанции в этот раз, по словам главного судьи Сергея ВОЙТЕНКО, сошло заметно меньше участников, не рассчитавших свои силы, всего 10-12 человек.

Жаль лишь, что интриги не случилось. В очередной раз победил 31-летний Александр Улитин. Он быстрее всех прошёл 12 кругов - за 1 час 58 минут 9 секунд. В этом году Улитин заслуженно получил звание мастера спорта по велоспорту. Среди женщин и подростков первые места заняли Ольга ОВСЮКОВА и Дарья НИКОНОРОВА, тоже не ангарчанки.

Оксана ТИХАЯ
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