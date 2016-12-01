Наши победили

281 спортсмен представлял 20 городов и посёлков области.

Фото предоставлено руководством МАУ «ЛБК «Ангарский»



Зоя СЕРИКОВА, заместитель директора по УВР

281 участник представлял команды из более чем 20 городов, поселков, районов Иркутской области.Успешно выступили ангарские лыжники, воспитанники МАУ «ЛБК «Ангарский». Так, абсолютными победительницами по результатам двух гонок классическим и свободным стилем стали Лиза ПИСАРЕНКО и Екатерина МОРОЗОВА. Даша ДУПЛЯНКО на «классике» была второй, а в гонке свободным стилем в упорной борьбе завоевала «золото».Среди юношей 2001-2002 гг. рождения на дистанции 5 км классическим стилем победу одержал Никита ЧУРАХИН, а на дистанции 10 км свободным стилем он был вторым.