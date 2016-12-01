Турнир по смешанному боевому единоборству ММА «SibForce-1» прошел в Иркутске

Соперником Сергея Погадаева в весовой категории до 93 кг был красноярец Степан Горшечников. Иркутский спортсмен завершил бой во втором раунде удушающим приемом. Также победу над своими соперниками одержали еще семь бойцов, представляющих Иркутскую область: иркутяне Денис Романов (66 кг), Дмитрий Хамиев (66 кг), Татьяна Самсоненко (до 65 кг), Василий Комлик (до 71 кг) и Артак Давтян (до 84 кг), ангарчанин Михаил Погодин (до 61 кг) и усольчанин Сергей Сенгейм.Следующий турнир «Sibforce-2» пройдет в Улан-Удэ 10 марта 2017 года. Уже известно, что в главном поединке будет участвовать чемпион мира по панкратиону, мастер спорта России по боевому самбо, боец «Fight Nights» Вадим Бусеев.