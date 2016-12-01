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Ангарские волейболисты взяли бронзу на зональном этапе первенства России по волейболу


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Сегодня, 12:44
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Ангарские волейболисты взяли бронзу на зональном этапе первенства России по волейболу

Воспитанники ангарской спортивной школы «Ермак» заняли третье место на зональном этапе первенства России по волейболу среди юношей 2004-2005 годов рождения. Турнир проходил с 14 по 24 декабря в Томске.

В первенстве России зоны «Сибирь» приняли участие 15 сильнейших команд, которые были поделены на три подгруппы. С каждой подгруппы в финал вышло по две команды. Среди них была и ангарская команда, которая вышла в финал с одним поражением от команды Зеленогорска Красноярского края.

Шесть сильнейших команд дальше играли по круговой системе с учетом проведенных игр в своей подгруппе: Зеленогорск (Красноярский край), Заря Алтая, Кузбасс (ДЮСШ-1), Жемчужина Кузбасса (Кемеровская область), Новосибирская область и Ангарск (Иркутская область).

По итогам турнира первое место заняла команда Новосибирской области. Серебряным призером стала команда Зеленогорска Красноярского края. Третье место досталось ангарской команде. Из шести команд пять получили право участвовать в полуфинале первенства России по волейболу, в том числе и воспитанники «Ермака» из Ангарска. Полуфинал первенства России состоится в марте 2017 года.

Минспорта Иркутской области
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