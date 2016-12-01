Ангарские волейболисты взяли бронзу на зональном этапе первенства России по волейболу

В первенстве России зоны «Сибирь» приняли участие 15 сильнейших команд, которые были поделены на три подгруппы. С каждой подгруппы в финал вышло по две команды. Среди них была и ангарская команда, которая вышла в финал с одним поражением от команды Зеленогорска Красноярского края.Шесть сильнейших команд дальше играли по круговой системе с учетом проведенных игр в своей подгруппе: Зеленогорск (Красноярский край), Заря Алтая, Кузбасс (ДЮСШ-1), Жемчужина Кузбасса (Кемеровская область), Новосибирская область и Ангарск (Иркутская область).По итогам турнира первое место заняла команда Новосибирской области. Серебряным призером стала команда Зеленогорска Красноярского края. Третье место досталось ангарской команде. Из шести команд пять получили право участвовать в полуфинале первенства России по волейболу,Полуфинал первенства России состоится в марте 2017 года.