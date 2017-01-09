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74 спортсмена Приангарья стали мастерами спорта России


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9 января 2017
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74 спортсмена Приангарья стали мастерами спорта России

За 2016 год 74 спортсменам Иркутской области по результатам соревнований присвоено спортивное звание «Мастер спорта России». Из них наибольшее количество спортсменов, получивших звание мастера спорта России, занимаются универсальным боем – 11 человек, художественной гимнастикой – 10 человек, тяжелой атлетикой – восемь человек.

Звание «Мастер спорта России» также присвоено спортсменам в следующих видах спорта: альпинизм, армейский рукопашный бой, бокс, боулинг, дзюдо, кикбоксинг, легкая атлетика, конькобежный спорт, плавание, пауэрлифтинг, самбо, спортивная борьба, стрельба из лука, хоккей с мячом, спортивная аэробика, пожарно-прикладной спорт, комплексное единоборство, танцевальный спорт.

Спортивное звание «Мастер спорта России международного класса» получили пять человек – Ольга Сафронова (рукопашный бой), Елена Кучеренко и Анастасия Галанова (пауэрлифтинг), Сергей Филоненко (радиоспорт), Артур Кайчук (авиамодельный спорт).

В уходящем году Заслуженным тренером России стала Наталия Дору. Она является тренером известных дзюдоисток из Братска Ирины Долговой и Алеси Кузнецовой.

Почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» присвоено вратарю хоккейного клуба «Байкал-Энергия» Денису Рысеву и бронзовому призеру XXXI Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Екатерине Букиной.

В 2016 году квалификационную категорию «Спортивный судья всероссийской категории» получили 42 человека. Среди них – спортивные судьи по художественной гимнастике, пулевой стрельбе, легкой атлетике, стрельбе из лука, горнолыжному спорту, санному спорту, пожарно-прикладному спорту, шашкам, боксу, хоккею с мячом, настольному теннису, танцевальному спорту и другим видам спорта.

Минспорта по Иркутской области
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