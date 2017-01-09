74 спортсмена Приангарья стали мастерами спорта России

Звание «Мастер спорта России» также присвоено спортсменам в следующих видах спорта: альпинизм, армейский рукопашный бой, бокс, боулинг, дзюдо, кикбоксинг, легкая атлетика, конькобежный спорт, плавание, пауэрлифтинг, самбо, спортивная борьба, стрельба из лука, хоккей с мячом, спортивная аэробика, пожарно-прикладной спорт, комплексное единоборство, танцевальный спорт.Спортивное звание «Мастер спорта России международного класса» получили пять человек – Ольга Сафронова (рукопашный бой), Елена Кучеренко и Анастасия Галанова (пауэрлифтинг), Сергей Филоненко (радиоспорт), Артур Кайчук (авиамодельный спорт).В уходящем году Заслуженным тренером России стала Наталия Дору. Она является тренером известных дзюдоисток из Братска Ирины Долговой и Алеси Кузнецовой.Почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» присвоено вратарю хоккейного клуба «Байкал-Энергия» Денису Рысеву и бронзовому призеру XXXI Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Екатерине Букиной.В 2016 году квалификационную категорию «Спортивный судья всероссийской категории» получили 42 человека. Среди них – спортивные судьи по художественной гимнастике, пулевой стрельбе, легкой атлетике, стрельбе из лука, горнолыжному спорту, санному спорту, пожарно-прикладному спорту, шашкам, боксу, хоккею с мячом, настольному теннису, танцевальному спорту и другим видам спорта.