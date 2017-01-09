Серебро на третьем этапе Кубка мира по бобслею

Первое место занял немецкий экипаж во главе с пилотом Йоханнесом Лохнером с результатом 1 минута 48,73. Бронзовым призером также стал немецкий экипаж во главе с Франческо Фридрихом с результатом 1 минута 49,40 секунды.Кроме того, на третьем этапе Кубка мира по бобслею в двойках россияне Александр Касьянов и Алексей Пушкарёв стали серебряными призёрами с результатом 1 минута 49,84 секунды. Первенствовали немцы Франческо Фридрих и Мартин Гроткоп с результатом 1 минута 49,20 секунды. На третьем месте оказались латвийцы Оскарс Киберманис и Матис Микнис (1 минута 49,90).Как рассказал тренер Александра Касьянова Павел Колоедов, теперь бобслеистам предстоит участвовать в этапе Кубка мира по бобслею и чемпионате Европы, которые состоятся 14-15 января в Винтерберге в Германии. Затем запланированы соревнования в Швейцарии.