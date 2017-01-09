Уважаемые пользователи портала! Если Вы по каким то причинам утеряли свой пароль, то воспользуйтесь специальной формой для восстонавления доступа к акаунту. Также Вы можете зарегистрироваться на нашем портале.
,
Курс валют предоставлен сайтом kursvalut.com
.

Серебро на третьем этапе Кубка мира по бобслею


0

9 января 2017
 Количество просмотров: 85
    

Серебро на третьем этапе Кубка мира по бобслею
Российский экипаж под управлением братчанина Александра Касьянова с разгоняющими Алексеем Зайцевым, Алексеем Пушкарёвым и иркутянином Максимом Белугиным занял второе место на третьем этапе Кубка мира по бобслею, который проходил в Альтенберге в Германии. По сумме двух заездов результат российской четверки составил 1 минута 49,14 секунды.

Первое место занял немецкий экипаж во главе с пилотом Йоханнесом Лохнером с результатом 1 минута 48,73. Бронзовым призером также стал немецкий экипаж во главе с Франческо Фридрихом с результатом 1 минута 49,40 секунды.

Кроме того, на третьем этапе Кубка мира по бобслею в двойках россияне Александр Касьянов и Алексей Пушкарёв стали серебряными призёрами с результатом 1 минута 49,84 секунды. Первенствовали немцы Франческо Фридрих и Мартин Гроткоп с результатом 1 минута 49,20 секунды. На третьем месте оказались латвийцы Оскарс Киберманис и Матис Микнис (1 минута 49,90).

Как рассказал тренер Александра Касьянова Павел Колоедов, теперь бобслеистам предстоит участвовать в этапе Кубка мира по бобслею и чемпионате Европы, которые состоятся 14-15 января в Винтерберге в Германии. Затем запланированы соревнования в Швейцарии.

Минспорта Иркутской области
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Ограбление иркутского офиса «Быстрозайма»
Массовая драка у паба «Харатс» в Ангарске
Трезвая пробежка 1 января в 12-00
Все новости категории

Спортивные новости
Серебро на третьем этапе Кубка мира по бобслею
74 спортсмена Приангарья стали мастерами спорта России
Ангарские волейболисты взяли бронзу на зональном этапе первенства России по волейболу
Все новости категории

Реклама


ВНИМАНИЕ!
ГАЗЕТА "ВРЕМЯ"
НАБИРАЕТ
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
МОЛОДЫХ
И ДЕРЗКИХ! ___________________________
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.
пос. Мегет,
30, 32, 34 мкр.
пос. Старица
тел. 52-29-55,
8-950-134-77-30
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
тел. 8-964-809-78-16 ___________________________
УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
паспорт, военный билет,
водительское удостоверение
на имя
КУЗНЕЦОВА
АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА
ПРОШУ ВЕРНУТЬ
за вознаграждение.
Тел. 8-914-944-74-91.

Архив новостей

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Статей за Январь 2017 (12)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)
Статей за Август 2016 (457)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru