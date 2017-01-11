Новые рекорды области юных конькобежцев Приангарья

Спортсмены Приангарья Екатерина Слоева и Никита Горяшин установили новые рекорды Иркутской области на первенстве области по конькобежному спорту в спринтерском многоборье. Состязания проходили 5 и 6 января на стадионе «Труд» в Иркутске.
Иркутянка, воспитанница ДЮСШ «Россия» Екатерина Слоева установила два рекорда. Один из них на дистанции 1000 метров – 1 минута 24,56 секунды, другой на дистанции 1500 метров – 2 минуты 13,32 секунды. Ангарчанин, воспитанник ДЮСШ «Ермак» Никита Горяшин
установил рекорд области на дистанции 1500 метров, который составил 2 минуты 02,42 секунды.
Среди девочек детского возраста победила иркутянка Софья Татуревич, второе и третье место достались ангарчанам Арине Дементьевой и Кристине Химченко
соответственно. Среди мальчиков детского возраста первое место занял Алексей Бердников из Ангарска,
второе место – у шелеховчанина Александра Емельянова, на третьем месте оказался ангарчанин Алексей Сорокин.
Среди девушек младшего возраста победила ангарская спортсменка Альмида Неронова, второй стала также ангарчанка Арина Осипенко,
третье место заняла иркутянка Дарья Парфина. Среди юношей младшего возраста первое место занял Андрей Бутаков (Ангарск),
второе место – Илья Дудник и третье – Федор Бобров (Иркутск).
Среди девушек среднего возраста золотую медаль завоевала ангарчанка Анастасия Этенко,
серебряную медаль выиграла Дарья Манушкина из Иркутска, бронзовая награда – у Ксении Орловой из Ангарска. Среди юношей среднего возраста лидировали иркутские спортсмены: первое место занял Максим Бадуев, второе место – Петр Волосатов, третье – Дмитрий Поздняков.
Среди девушек старшего возраста победила ангарчанка Анастасия Батгауер,
второй стала иркутянка Юлия Фетисова, третьей – Дарья Горошинская из Ангарска.
Среди юношей старшего возраста золотую медаль завоевал Никита Горяшин, «серебро» досталось Николаю Бывальцеву (Иркутск), «бронза» - у Артема Лаптева (Шелехов).
Победительницами среди юниорок и женщин стали иркутянки Екатерина Слоева и Дарья Филиппова. Среди юниоров первое место занял ангарчанин Андрей Михайлов.Фото с сайта newsbabr.comМинспорта Иркутской области