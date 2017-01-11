Новые рекорды области юных конькобежцев Приангарья

Иркутянка, воспитанница ДЮСШ «Россия» Екатерина Слоева установила два рекорда. Один из них на дистанции 1000 метров – 1 минута 24,56 секунды, другой на дистанции 1500 метров – 2 минуты 13,32 секунды.установил рекорд области на дистанции 1500 метров, который составил 2 минуты 02,42 секунды.Среди девочек детского возраста победила иркутянка Софья Татуревич, второе и третье место досталисьсоответственно. Среди мальчиков детского возраста первое место занял Авторое место – у шелеховчанина Александра Емельянова, на третьем месте оказалсяСреди девушек младшего возраста победила ангарская спортсменка Альмида Неронова, второй стала такжетретье место заняла иркутянка Дарья Парфина. Среди юношей младшего возраста первое место занялвторое место – Илья Дудник и третье – Федор Бобров (Иркутск).Среди девушек среднего возраста золотую медаль завоеваласеребряную медаль выиграла Дарья Манушкина из Иркутска, бронзовая награда – у Ксении Орловой из Ангарска. Среди юношей среднего возраста лидировали иркутские спортсмены: первое место занял Максим Бадуев, второе место – Петр Волосатов, третье – Дмитрий Поздняков.Среди девушек старшего возраста победилавторой стала иркутянка Юлия Фетисова, третьей –Среди юношей старшего возраста золотую медаль завоевал Никита Горяшин, «серебро» досталось Николаю Бывальцеву (Иркутск), «бронза» - у Артема Лаптева (Шелехов).Победительницами среди юниорок и женщин стали иркутянки Екатерина Слоева и Дарья Филиппова. Среди юниоров первое место занял