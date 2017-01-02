«Тяжёлые» очки

Гол Семёна ИВАНОВА в ворота «Тороса» принёс «Ермаку» победу в овертайме.

Фото Николая СТЕРНИНА



Игорь ГРИГОРЬЕВ

Хоккей, который молодежь показала в двух «медальных» поединках, а особенно в финальной встрече, был высшего уровня. Отойти сразу от такого спектакля непросто, сравнение напрашивалось само собой, а потому понятно чувство глубокого разочарования, которое испытали болельщики после окончания встречи «Ермак» - «Молот-Прикамье», в Ангарске в этот праздничный вечер смотреть было не на что.Игра получилась скучной, без заброшенных шайб в основное время и была проиграна «Ермаком» в овертайме. Что к следующему поединку ангарчан со «Спутником», как и следовало ожидать, аукнулось Дворцу спорта лишней тысячей непроданных билетов.Все последние матчи «Ермака» с хоккеистами из Нижнего Тагила выдаются традиционно боевыми. Вот и на этот раз эмоциональный фон поединка был достаточно высок. Гости сразу же задали ему хороший игровой темп, который пришелся по вкусу и хозяевам льда. Вот только выдержать до конца его они не смогли. Если в первом периоде шла абсолютно равная борьба, то в других двух хоккеисты из Нижнего Тагила все свои действия на льду проводили чуть быстрее, чем соперник, что и обеспечило им заметное игровое преимущество.Наша команда смогла переключить командную игровую скорость лишь после того, как пропустила вторую шайбу и за четыре минуты до конца поединка оказалась на грани поражения. Хоккеисты «Спутника», собиравшиеся это время отыграть на удержание счета, к всплеску активности у соперника оказались не готовы и одну из его фланговых атак прозевали – 2:2. Так что пришлось уральцам довольствоваться двумя очками, которые были записаны на их счет после выигранной серии буллитов.Ничего хорошего не сулило «Ермаку» и начало встречи с «Торосом». Гости минут семь-восемь демонстрировали хоккей своих лучших образцов, но после первой же хорошей контратаки хозяев льда получили шайбу в свои ворота. Отыгрались, правда, быстро и во многом случайно - 1:1.Переломным во многом мог стать пятиминутный игровой отрезок в начале второго периода, когда ангарские хоккеисты четырежды (!) подряд друг за другом усаживались на скамейку штрафников. Минуты три наша команда имела на льду на два хоккеиста меньше, но нефтекамцы, получив такой царский подарок, сыграли откровенно бездарно.Отстояв ворота и получив тем самым дополнительный эмоциональный заряд, хоккеисты «Ермака» теперь уже сами диктовали ход событий на льду, но игра в атаке, как и в предыдущих поединках, у ангарчан явно не получалась, все их действия соперником легко читались.Обмен заброшенными шайбами в третьем периоде расклада сил на льду не изменил, зрителям вновь пришлось задержаться на некоторое время на своих местах в ожидании овертайма. Через полторы минуты после его начала шайба, заброшенная Семеном ИВАНОВЫМ в ворота «Тороса», дала всем сигнал расходиться по домам - 3:2.Четыре очка в трех домашних играх не тот результат, которого ждали ангарские болельщики и который нужен, чтобы спокойно войти в серию плей-офф. В последних турах очки «Ермаку» даются тяжело, и он собирает их как петушок, символ нового года, по зернышку, постепенно транжиря уже созданный запас прочности.