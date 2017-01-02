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Были в ударе


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Вчера, 15:52
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Ангарская спортсменка Екатерина ПОПОВА привезла первое место с чемпионата России по тайскому боксу, который проходил перед Новым годом в Кемерове.

Для 18-летней Екатерины, студентки училища олимпийского резерва, это первые соревнования, в которых она участвовала уже не в статусе юниорки. Боксом девушка занимается всего 4 года, но делает заметные успехи. На чемпионате она смогла одолеть действующую чемпионку страны. И эта победа для неё – возможность принять участие в чемпионате мира, который пройдёт в следующем году в Белоруссии.

В эти же дни в Кемерове проходил всероссийский турнир по тайскому боксу. В нём тоже победителем стал ангарчанин, 14-летний Артём ВЕЛЬМИЦКИН. Он подтвердил звание кандидата в мастера спорта по боксу и получил путёвку на первенство России, которое пройдёт в Грозном в следующем году. Артём учится в 9 классе в школе № 27, боксирует с 10 лет.

Оба спортсмена занимаются в детском клубе «Искорка» у тренера Андрея СОЛДАТОВА.

Ольга КНЯЗЕВА
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