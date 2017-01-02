Фортуна с ногами

По традиции в конце года в Иркутске подводятся итоги чемпионата среди команд по спортивному туризму. Продолжается он весь год, и в нем участвуют восемь команд по водному и столько же пешему маршрутам.
Наша газета писала, как команда ДТДиМ «Фортуна» в этом году освоила самый дальний среди соперников маршрут – Тофаларию. Десять человек во главе с заместителем начальника Юго-Западного поисково-спасательного отряда Олегом МОРГУНОВЫМ вышли в пеший маршрут в 240 километров и прошли его до конца. За что и получили законное первое место. Кстати. В состав группы входила не только молодежь.
- Наша Татьяна Иосифовна МОЗГАЛЕВА уже на пенсии, но активно ходит с нами в походы любой сложности. Говорит, тропа лучше любого курорта лечит, – подвел итог Олег Моргунов.