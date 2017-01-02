Фортуна с ногами



Игорь КАРИН

Наша газета писала, как команда ДТДиМ «Фортуна» в этом году освоила самый дальний среди соперников маршрут – Тофаларию. Десять человек во главе с заместителем начальника Юго-Западного поисково-спасательного отряда Олегом МОРГУНОВЫМ вышли в пеший маршрут в 240 километров и прошли его до конца. За что и получили законное первое место. Кстати. В состав группы входила не только молодежь.– подвел итог Олег Моргунов.