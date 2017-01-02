Четвёртая в мире



Маргарита ЗАДОРИНА

Рейтинг составил объединённый мир борьбы - организация, развивающая олимпийские виды спорта: греко-римскую, вольную, женскую борьбу, а также грэпплинг, панкратион, пляжную борьбу и смешанные единоборства.По результатам всех выступлений 2016 года, включая Олимпиаду в Рио, где наша землячка завоевала бронзу, Екатерина Букина в весовой категории до 75 килограммов занимает четвертую строчку в мировом рейтинге спортсменов.