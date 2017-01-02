Без устали

Самым интересным поединком четвёртого тура областного чемпионата стала встреча волейболистов «Ермака» и «Байкальского банка», в которой ангарчане уверенно победили опытных иркутян, – 3:1.

Игорь ГРИГОРЬЕВ,

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Год волейболисты Приангарья завершили очередным четвертым туром областного чемпионата в высшей лиге, в которой в нынешнем сезоне выступают девять клубов. Пять из них представляют областной центр и Иркутский район. Вновь в компании сильнейших команд региона усольчане, которые как раз и проводили у себя игры очередного тура. Ангарск в волейбольной элите представлен командами «Ангара» и «Ермак».Формально пройдена половина пути кругового турнира, однако делать какие-либо прогнозы пока преждевременно. Прошлогодний чемпион региона иркутский клуб «ИНК» занимает в турнирной таблице лишь третью ступеньку, но коллектив провел всего два матча, в которых уверенно победил, - 3:0.По факту же самый солидный очковый багаж у ангарской «Ангары», которая дважды за победы получала по три очка и на одно очко меньше, переиграв на тайбреке усольских волейболистов. Второй ангарский клуб, «Ермак», выступает чуть хуже, дважды проиграв и столько же раз побеждая соперников.А уже четвертого января любители волейбола Иркутска и Ангарска вновь собрались у сетки для участия в традиционном турнире памяти Виталия АПЕЛЬРОЙТА, который традиционно ангарская городская федерация волейбола организует на паркете СДЮСШОР «Ермак» и на проведение которого на этот раз было отведено три дня.В первый день площадка была предоставлена самым юным участникам соревнований. И в турнире мальчиков и девочек, 2005 года рождения, победил «Ермак». Команда девочек СДЮСШОР «Сибиряк», принявшая участие в соревнованиях, лишь в упорной борьбе уступила третье призовое место иркутским сверстникам.На следующий день в борьбу вступили юношеские команды, 2002-04 годов рождения, и на этот раз фортуна улыбнулась волейболистам иркутского «Динамо», которым, наконец-то, впервые в этом сезоне удалось опередить волейболистов «Ермака» и занять первое место.В заключительный, третий, день турнира к сетке вышли уже мужские команды. Семь коллективов сначала определили квартет полуфиналистов, которые и разыграли комплекты наград. В чрезвычайно упорной и зрелищной борьбе на тайбреке волейболисты ангарского «Ермака» буквально вырвали победу у иркутской команды «ВЧНГ» в матче за бронзовые медали. В решающем финальном поединке, который и завершил этот интересный турнир, команда «АНХК» одолела волейболистов из села Мамоны.