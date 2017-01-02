Чемпионат по бильярдному спорту пройдет в Иркутске

«Областной чемпионат проходит в преддверии чемпионата Сибирского федерального округа, который состоится в Кемерово в конце января. Также по итогам областных соревнований будет сформирована сборная команда Иркутской области для участия в чемпионате России в Сочи с 7 по 11 февраля», - рассказал вице-президент Федерации бильярдного спорта Иркутской области Владимир Верешня.Открытие соревнований запланировано на 11.00.