Чемпионат по бильярдному спорту пройдет в Иркутске

Чемпионат области по бильярдному спорту состоится с 14 по 16 января в бильярдном клубе «Меткий» в Иркутске (ул. Красноказачья, 119). Соревнования пройдут в дисциплине «комбинированная пирамида» и соберут более 40 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Братска и Шелехова.
«Областной чемпионат проходит в преддверии чемпионата Сибирского федерального округа, который состоится в Кемерово в конце января. Также по итогам областных соревнований будет сформирована сборная команда Иркутской области для участия в чемпионате России в Сочи с 7 по 11 февраля», - рассказал вице-президент Федерации бильярдного спорта Иркутской области Владимир Верешня.