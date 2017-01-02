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Чемпионат по бильярдному спорту пройдет в Иркутске


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Сегодня, 11:06
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Чемпионат по бильярдному спорту пройдет в Иркутске

Чемпионат области по бильярдному спорту состоится с 14 по 16 января в бильярдном клубе «Меткий» в Иркутске (ул. Красноказачья, 119). Соревнования пройдут в дисциплине «комбинированная пирамида» и соберут более 40 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Братска и Шелехова.

«Областной чемпионат проходит в преддверии чемпионата Сибирского федерального округа, который состоится в Кемерово в конце января. Также по итогам областных соревнований будет сформирована сборная команда Иркутской области для участия в чемпионате России в Сочи с 7 по 11 февраля», - рассказал вице-президент Федерации бильярдного спорта Иркутской области Владимир Верешня.

Открытие соревнований запланировано на 11.00.

Минспорта Иркутской области
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