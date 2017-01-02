Привезла серебро с чемпионата Европы по бобслею

Спортсменка Приангарьявместе с Надеждой Сергеевой завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по бобслею, который проходит в Винтерберге в Германии. По итогам двух заездов в гонке женских двоек спортсменки финишировали с результатом 1 минута 55,02 секунды.Чемпионками Европы стали немки Мариам Яманка и Анника Дразек с результатом 1 минута 54,50 секунды. Бронзовые медали выиграли австрийки Кристина Хенгстер и Дженнифер Онасаня (1 минута 55,60). Стоит отметить, что четвертыми стали россиянки Александра Родионова и Юлия Шокшуева, всего на 0,1 секунды уступив в борьбе за «бронзу».Анастасия Кочержова являетсяВ 2016 году она стала чемпионкой России по легкой атлетике в беге на 200 метров, затем перешла в бобслей. «Серебро» Надежды Сергеевой и Анастасии Кочержовой стало первым в истории, выигранным в россиянками на чемпионатах Европы по бобслею.