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Привезла серебро с чемпионата Европы по бобслею


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Сегодня, 11:29
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Привезла серебро с чемпионата Европы по бобслею

Спортсменка Приангарья Анастасия Кочержова вместе с Надеждой Сергеевой завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по бобслею, который проходит в Винтерберге в Германии. По итогам двух заездов в гонке женских двоек спортсменки финишировали с результатом 1 минута 55,02 секунды.


Чемпионками Европы стали немки Мариам Яманка и Анника Дразек с результатом 1 минута 54,50 секунды. Бронзовые медали выиграли австрийки Кристина Хенгстер и Дженнифер Онасаня (1 минута 55,60). Стоит отметить, что четвертыми стали россиянки Александра Родионова и Юлия Шокшуева, всего на 0,1 секунды уступив в борьбе за «бронзу».


Анастасия Кочержова является уроженкой Ангарска. В 2016 году она стала чемпионкой России по легкой атлетике в беге на 200 метров, затем перешла в бобслей. «Серебро» Надежды Сергеевой и Анастасии Кочержовой стало первым в истории, выигранным в россиянками на чемпионатах Европы по бобслею.

Минспорта Иркутской области
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