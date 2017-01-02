Итоги первенства области по стрельбе из лука

В классическом луке среди юниоров лидировали иркутские спортсмены: первое место занял Николай Семенов, вторым стал Вячеслав Осипов, третье место – у Евгения Засыпкина. Среди юниорок в классическом луке золотую медаль завоевала иркутянка из спортивного стрелкового клуба «В яблочко!» Екатерина Белозерцева, второе место заняла представительница Усть-Ордынского Бурятского округа Надежда Батагаева, бронзовым призером стала Ксения Кучмий из Иркутска.В блочном луке среди юниоров победил иркутский спортсмен Сергей Попов, второе место занял представитель округа Константин Парфеевиц, третьим стал иркутянин Илья Райс. В блочном луке среди юниорок золотую медаль выиграла иркутянка Дарья Осташкина, второе и третье места заняли спортсменки из Усть-Ордынского Бурятского округа Юлия Ханхасаева и Юлия Логинова соответственно.В классическом луке в миксе первое место заняла команда спортивного стрелкового клуба «В яблочко!» в составе Екатерины Белозерцевой и Тараса Лузана. Второй стала команда Иркутска в составе Вячеслава Осипова и Екатерины Павликовой. Третье место досталось команде Иркутской областной комплексной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва в составе Николая Семенова и Валерии Гришкевич.В блочном луке в миксе золотую медаль завоевала иркутская команда в составе Сергея Попова и Дарьи Осташкиной. «Серебро» досталось команде Областной детско-юношеской спортивной школы поселка Усть-Ордынский, в которую входили Константин Парфеевиц и Юлия Логинова. Бронзовую награду выиграла команда муниципальной детско-юношеской спортивной школы поселка Усть-Ордынский (Даниил Машеев и Юлия Ханхасаева).По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Иркутской области для участия в первенстве России по стрельбе из лука, которое пройдет в Орле с 12 по 17 февраля.