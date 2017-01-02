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9 медалей на межрегиональных соревнованиях по конькобежному спорту


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Сегодня, 10:11
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9 медалей на межрегиональных соревнованиях по конькобежному спорту
Спортсмены Приангарья завоевали девять медалей на втором этапе зональных отборочных соревнований Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа по конькобежному спорту, которые 13-14 января прошли на стадионе «Труд» в Иркутске. В соревнованиях приняли участие 144 спортсмена из Иркутской, Омской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского, Красноярского, Забайкальского и Хабаровского краев.

В копилке спортсменов Приангарья – две золотые медали, четыре серебряные и три бронзовые награды. Среди девушек старшего возраста на дистанциях 500 и 1000 метров первой стала Анастасия Батгауер. Второе место на дистанции 500 метров среди старшего возраста заняла Наталия Коротких. Среди юношей среднего возраста на дистанции 500 метров серебряную медаль завоевал Петр Волосатов. Среди юношей старшего возраста на 500 метров второй результат показал Роман Христолюбов, третьим стал Артем Лаптев. Среди юношей старшего возраста на дистанции 1500 метров серебряным призером стал Роман Христолюбов, бронзовая медаль – у Никиты Горяшина.

По сумме многоборья среди девушек старшего возраста третье место заняла Анастасия Батгауер.

Напомним, зональные отборочные соревнования Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа по конькобежному спорту проводятся в три этапа. Первый этап проходил 24-25 декабря в Дивногорске Красноярского края. Заключительный, третий, этап состоится в феврале в Барнауле. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда для участия в первенстве России по конькобежному спорту в спринтерском многоборье, которое состоится в конце февраля в Челябинске, а также для участия в Спартакиаде учащихся России.

irkobl.ru
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