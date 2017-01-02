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Лучшая спортсменка Европы по пауэрлифтингу из Иркутска


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Сегодня, 12:31
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Лучшая спортсменка Европы по пауэрлифтингу из Иркутска
Европейская федерация пауэрлифтинга признала иркутянку Викторию Карлышеву лучшей спортсменкой Европы 2016 года. Виктория Карлышева стала единственной россиянкой, кому присвоено высокое спортивное звание.

Европейская федерация пауэрлифтинга за 2016 год также назвала лучшими спортсменами Европы по пауэрлифтингу Софию Лофт из Швеции, Мартинс Крузе из Латвии, а также в список включен украинский спортсмен Алексей Рокочий.

Виктория Карлышева занимается в Иркутской областной комплексной детско-юношеской спортивной школе «Спарта» у старшего тренера-преподавателя отделения пауэрлифтинга Александра Деханова.

В 2016 году на чемпионате Европы по пауэрлифтингу, который прошел в мае в чешском городе Пльзень, Виктория Карлышева в весовой категории 57 кг заняла первые места в приседании и становой тяге, второе место – в жиме лежа. В сумме троеборья она набрала 527,5 кг и стала абсолютной чемпионкой Европы 2016 года, установив юниорский мировой рекорд.

Кроме того, Виктория завоевала бронзовую медаль по сумме троеборья на чемпионате мира по пауэрлифтингу, который с 14 по 20 ноября 2016 года проходил в Орландо в США. По итогам этого турнира иркутянка отобралась на Всемирные игры по неолимпийским видам спорта, которые будут проходить летом 2017 года в Польше.

Фото irk.kp.ru

Минспорта Иркутской области
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