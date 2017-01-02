Лучшая спортсменка Европы по пауэрлифтингу из Иркутска

Европейская федерация пауэрлифтинга за 2016 год также назвала лучшими спортсменами Европы по пауэрлифтингу Софию Лофт из Швеции, Мартинс Крузе из Латвии, а также в список включен украинский спортсмен Алексей Рокочий.занимается в Иркутской областной комплексной детско-юношеской спортивной школе «Спарта» у старшего тренера-преподавателя отделения пауэрлифтинга Александра Деханова.В 2016 году на чемпионате Европы по пауэрлифтингу, который прошел в мае в чешском городе Пльзень, Виктория Карлышева в весовой категории 57 кг заняла первые места в приседании и становой тяге, второе место – в жиме лежа. В сумме троеборья она набралаКроме того, Виктория завоевала бронзовую медаль по сумме троеборья на чемпионате мира по пауэрлифтингу, который с 14 по 20 ноября 2016 года проходил в Орландо в США. По итогам этого турнира иркутянка отобралась на Всемирные игры по неолимпийским видам спорта, которые будут проходить летом 2017 года в Польше.