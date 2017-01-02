Победное начало

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

Ангарский «Ермак», по ходу сезона поменявший чуть ли не половину своих игроков и несколько дней назад неожиданно отказавшийся от услуг одного из самых острых форвардов Александра МАЙЕРА, тем не менее в первом периоде матча с воскресенским «Химиком», которым открывал свою очередную выездную серию, именно в атаке смотрелся весьма привлекательно.Хозяева льда, участвовавшие в недавнем престижном поединке «русской классики» и победившие в нем балашихинское «Динамо», в первой трети матча с ангарчанами выглядели очень несобранным коллективом. Хотя все для них в этот вечер начиналось, казалось бы, чрезвычайно удачно – гости сразу же почти подряд заработали два удаления. Воскресенской команде удалось, правда, не без доли везения, при котором шайба после случайного рикошета оказалась на клюшке нападающего, бросавшего в упор, реализовать свое преимущество в два игрока.Надо отдать должное хоккеистам «Ермака» - эта неудача на их игровом настрое никак не сказалась, собрав на льду после истечения штрафного времени полноценный состав, они сразу же основательно осадили чужие ворота. Ангарчане много и очень продуманно перемещались по площадке, заставляя подмосковных хоккеистов допускать тактические ошибки, результатом которых и стало несколько острейших голевых ситуаций у ворот хозяев льда.В итоге в очередной раз, закружив атакующую карусель, гости растащили защитников воскресенцев по углам площадки, и ангарское трио Артем ВОРОБЬЕВ - Дмитрий МИХАЙЛОВ - Сергей ОГОРОДНИКОВ почти беспрепятственно разыграли красивую комбинацию в три касания, после которой счет стал равным, – 1:1.Через три минуты ангарчане еще раз распечатали ворота «Химика», реализовав численное большинство, как показал дальнейший ход матча, сделали это очень вовремя. Во втором периоде хозяева выглядели на льду совершенно другой командой, а в заключительном игровом отрезке уже полновластно хозяйничали на площадке.Несмотря на то, что больше шайб в этот день заброшено не было, игра получилась чрезвычайно интересной. Обе команды до финальной сирены поддерживали высокий темп, размашисто и с выдумкой атаковали и наверняка понравились зрителям, хотя, понятное дело, те ушли домой огорченными.«Ермак» сумел удержать победный для себя счет до финальной сирены – 2:1. Неплохое начало выездного турне, в котором в дальнейшем нашу команду ждут игры с очень серьезными соперниками.