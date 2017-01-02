Объединились

Победители турнира игроки команды «93-й квартал» вместе с кубком получили и сертификат на приобретение десяти комплектов футбольной формы.

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

Как известно, в городе в настоящий момент нет профессионального футбола, но есть уже давно сформировавшаяся большая группа футболистов, регулярно на протяжении многих лет участвующая во всех основных областных и городских соревнованиях. Вот именно ее условно многие и считают профессиональной.Во всяком случае когда у молодежной группы «Империя спорта» возникла идея организации соревнований нового формата, статус любителей в них получали только те, кто до сих пор не был замечен ни в одном из городских клубов. Чистоту рядов в них обеспечивает судейская бригада, хорошо разбирающаяся в ангарском футболе и охраняющая эти турниры от «лазутчиков-профессионалов». Вот по такому принципу почти два десятка команд и формировали свои составы для участия в прошедшем недавно открытом первенстве города по мини-футболу.На первом этапе соревнований шестнадцать команд в четырех группах определяли восемь клубов, которые выходили во вторую стадию турнира. Наиболее напряженной получилась борьба в группе «А», в которой три команды набрали по шесть очков, и двух счастливчиков пришлось вычислять по показателю лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.После первого этапа серии плей-офф сформировался квартет претендентов на награды. В полуфинале «93-й квартал» обыграл «Союз» - 3:1, а команда «Без названия» забила единственный победный мяч в ворота «Тучки» - 1:0.Финальный поединок «93-й квартал» - «Без названия», который и определил обладателя «Новогоднего кубка», завершился со счетом 3:2. Бронзовые награды получили футболисты «Союза». Лучшим футболистом турнира признан Егор ВЕРТЕЧЕВ из команды с самым оригинальным названием – «Без названия».