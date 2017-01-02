За кубком под потолок

Сразу по четырём маршрутам одновременно могли на прошедших соревнованиях выходить на дистанцию их участники, а потому вот такие «гроздья» туристов, свисающих с потолка, - картина привычная.



Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время», фото автора

Отметим, что победитель этих соревнований, которые проводятся на маршрутах четвертого класса сложности, определяется по сумме результатов, которые участники показывают на всех его этапах. Первый проходил в Ангарске, на второй туристы собрались в селе Холмушино, и вот третий, усольский, подвел итоги года.Сразу нужно заметить, что участникам важно было не только ровно выступить на всех этапах кубковых стартов, но и не пропустить соревнования в обязательных дисциплинах, коими являлись личные и соревнования в связках. Именно поэтому, например, безусловный лидер области среди женщин иркутянка Мария ХОЛОМЯНСКАЯ в итоговом протоколе заняла лишь пятое место, недобрав очки в пропущенных стартах по двум дисциплинам.А вот ангарчанка Александра КИМ из клуба «Фортуна», несмотря на то, что в Ангарске была пятой, а в Холмушино - третьей, удачным выступлением на последнем, усольском, этапе вышла в лидеры соревнований, набрав в сумме 435,5 очка. Она стала лучшей в личном зачете, а в паре с Артемом САРАМУДОМ победила и в соперничестве связок.Не менее удачно на усольском этапе выступила и спортсменка из ангарского клуба «Поиск» школы № 36 Василина ТОМШИНА. Она показала третий результат в «личке», а в дуэте с одноклубником Артемом ФЕДОСЕЕВЫМ финишировала со вторым временем среди связок. Это позволило ангарчанке довести свою итоговую сумму баллов до 403 и занять в общем зачете третье место, всего три очка уступив усольчанке Кристине АНДРЕЕВОЙ. На четвертой позиции соревнования завершила Елизавета СОКОЛОВА из «Фортуны».У мужчин две первые ступеньки призового пьедестала заняли спортсмены усольской ДЮСШ. А вот на третье место поднялся представитель ангарской «Фортуны» Артем Сарамуд. Его партнер по команде Ростислав ЖИЛКИН набрал четвертую сумму баллов.Впрочем, этап борьбы за кубок был лишь частью обширной программы соревнований спортивных туристов, которые продолжались три дня и на маршрутах второй и третьей группы сложности проводились по трем возрастным группам как среди мужчин и женщин, так и среди юношей и девушек возрастных категорий 12-13 и 14-15 лет. Практически во всех из них воспитанники ангарских клубов «Фортуна» и «Поиск» отметились своим присутствием в призовых тройках.Так, ангарчане уверенно победили среди смешанных групп. В старшей возрастной категории успех пришел к квартету из «Поиска», в младшей – из «Фортуны». В соревнованиях связок по второй группе сложности лучшее время у дуэта Владимир РИМАРЧУК - Дмитрий ФЕДОРОВ из «Поиска». А у женщин в этой дисциплине победы добился сборный ангарский дуэт Василины Томшиной («Поиск») и Александры Ким («Фортуна»).Вячеслав ИЛЮШИН («Фортуна») опередил всех на дистанции второго класса в младшей возрастной группе, а его одноклубник Захар БУРА добился такого же успеха среди сверстников в группе спортсменов возрастной категории 14-15 лет. Кроме этого, туристы «Фортуны» получили еще два комплекта золотых медалей за победу среди мужских связок в юношеских группах.