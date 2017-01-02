10 медалей с международного турнира по спортивной акробатике

Акробаты Иркутской области завоевали 10 медалей на международном турнире по спортивной акробатике, прыжкам на батуте и акробатической дорожке памяти заслуженного тренера Казахской ССР Анатолия Ивановича Ямпольского. Соревнования прошли в Петропавловске с 13 по 17 января, участие в них приняли более 150 спортсменов из России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.
Воспитанники Дворца спорта «Юность» города Иркутска завоевали шесть золотых, три серебряных и одну бронзовую медали. В личном зачете среди спортсменов 10 лет и младше первые места у Богдана Струцинского и Раисы Будуновой, бронзовую медаль выиграла Полина Смыковская. Среди участников 11-12 лет среди девушек победителем стала Мария Марченко. Полина Шишкина заняла второе место в возрастной категории 13-14 лет.
В командном зачете среди девушек сборная команда России, состоящая из трех иркутских спортсменок (Полина Шишкина, Мария Марченко, Раиса Будунова), завоевала золотые медали. Команда юношей в составе двух иркутских акробатов Дмитрия Андреева и Богдана Струцинского и одного омского спортсмена заняла второе место.
Уже 4 февраля иркутские акробаты отправятся на чемпионат и первенство Сибирского федерального округа, который пройдет в Новосибирске.Минспорта Иркутской области