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Опрделены лидеры чемпионата области по стрельбе из лука


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Вчера, 11:57
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Опрделены лидеры чемпионата области по стрельбе из лука
В Иркутске завершился чемпионат области по стрельбе из лука, который проходил с 19 по 22 января во Дворце спорта «Труд». В турнире приняли участие 127 спортсменов из Иркутска, Эхирит-Булагатского, Осинского, Баяндаевского, Аларского и Нукутского районов.

В классическом луке среди мужчин первое место занял Вячеслав Осипов, второе место – Николай Семёнов. Оба спортсмена из Иркутска. Замкнул тройку лидеров осинский лучник Андрей Иринчеев.

Среди женщин в классическом луке все призовые места достались иркутским спортсменкам. Золотую медаль завоевала Екатерина Белозерцева, серебряную медаль выиграла Софья Соболева, бронзовая награда – у Ксении Сидоровой.

В блочном луке среди мужчин победил иркутянин Михаил Иванов. Вторым стал также иркутский лучник Сергей Попов. Третье место занял Кирилл Шойдоров из поселка Усть-Ордынский.

Среди женщин в блочном луке места распределились следующим образом: первое место заняла Ольга Осипова, второе место – Дарья Осташкина, третье – Наталья Юровская. Все спортсменки на соревнованиях представляли Иркутск.

В классическом луке в миксе первое место заняли иркутские спортсмены Вячеслав Осипов и Ксения Сидорова. Второе место досталось команде Иркутской областной комплексной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в составе Николая Семенова и Валерии Гришкевич. Третьей стала команда Усть-Ордынской областной детско-юношеской спортивной школы в составе Сократа Асалханова и Валентины Петуховой.

В блочном луке в миксе лидировала команда Иркутской областной комплексной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в составе Сергея Попова и Дарьи Осташкиной. «Серебро» выиграла иркутская команда в составе Михаила Иванова и Ольги Осиповой. «Бронза» досталась команде Усть-Ордынской областной детско-юношеской спортивной школы, в состав которой входили Кирилл Шойдоров и Любовь Александрова.

Минспорта Иркутской области
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