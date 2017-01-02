Спортсмены из Иркутска помогут Федору Емельяненко подготовиться к турниру ММАСпортсмены из Иркутской области принимают участие в подготовке к бою Федора Емельяненко. Как 20 января 2017 года сообщила пресс-служба регионального министерства спорта, мастер спорта по армейскому рукопашному бою Михаил Каурцев и мастер спорта международного класса по самбо и дзюдо Алексей Князев в течение двух недель в Старом Осколе будут участвовать в тренировочных сборах Федора Емельяненко к поединку с американцем Мэттом Митрионом.Бой между Емельяненко и Митрионом состоится 18 февраля 2017 года в США в рамках турнира ММА серии «Bellator». Подготовка к бою с американцем будет проходить в два этапа. На первом этапе проводится функциональная и специальная физическая работа. Михаил Каурцев и Алексей Князев выступают в качестве спарринг-партнеров Федора Емельяненко.Напомним, что Федор Емельяненко вернулся на ринг в 2015 году после более чем трехлетней паузы в карьере. В Японии он нокаутировал индийца Джайдипа Сингха, затем в июне 2016 года в Санкт-Петербурге российский спортсмен победил бразильца Фабио Мальдонадо.