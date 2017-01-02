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В Ангарске прошло первенство области по дзюдо


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Сегодня, 12:00
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В Ангарске прошло первенство области по дзюдо
Подведены итоги первенства Иркутской области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Соревнования прошли 21 января в Ангарске и собрали сильнейших спортсменов из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Черемхово и Усолья-Сибирского.

Среди юниорок в весовой категории 57 кг первое место заняла Варвара Чарохчан, на втором – Полина Карпова, обе спортсменки – представительницы Ангарска. Бронзовая медаль досталась Светлане Миняйло из Усолья-Сибирского. Усольчанка Александра Нуштаева завоевала «золото» в весе 63 кг, шелеховчанка Евгения Козий оказалась на втором месте. Анна Кондакова из Ангарска заняла первое место в категории 52 кг, в весе 78 кг победила Людмила Темникова из Усолья-Сибирского, иркутянка Кристина Рудинская стала первой в категории 48 кг и Айлана Ооржак заняла первое место в весе 70 кг.

Среди юниоров в весовой категории 60 кг победил иркутянин Бахриддин Муминов, Александр Соболев из Усолья-Сибирского стал вторым, на третьем месте – Байыр Оадар из Иркутска. В весовой категории 66 кг весь пьедестал заняли иркутские спортсмены: первое место – Аркадий Томский, второе – Иван Кедун, два третьих места у Романа Попова и Дмитрия Пушкарева. В весовой категории 73 кг также не было равных иркутским дзюдоистам: Виталий Перфильев – первое место, Миристан Асан Уулу – второе, два третьих – Тимур Дашидондоков и Луарсаб Лагазидзе. Иркутянин Михаил Стрюк занял первое место в весовой категории 81 кг, вторым стал Нирзо Шукориев, ангарчанин Максим Бочаров стал третьим. В весовой категории 90 кг ангарчанин Павел Серик занял первое место, Рамазан Курбанов также из Ангарска стал вторым. В весовой категории свыше 100 кг золотую медаль выиграл Даниил Клешков, «серебро» – у Тедо Чумбадзе. Оба спортсмена – представители Иркутска.

Победители областного первенства будут включены в заявку для участия в первенстве Сибирского федерального округа по дзюдо, которое пройдет в Кызыле в феврале текущего года.

Фото: liveangarsk.ru

Источник: Минспорта Иркутской области
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